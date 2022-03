Redondela defiende a los centros públicos de enseñanza como un “valor seguro para a formación”

Coincidiendo con el período de matriculación escolar, momento en el que los centros educativos llevan a cabo jornadas de puertas abiertas, la concejalía de Ensino del Concello de Redondela, viene de celebrar diferentes charlas informativas con el objetivo de que las familias, a la hora de elegir un centro para sus hijas e hijos, puedan tener un conocimiento de primera mano de la oferta formativa pública con la que cuenta en la actualidad el municipio redondelano.

En las últimas charlas impartidas en el Multiusos Piñeiral do Crego de Chapela y también en el Multiusos da Xunqueira de Redondela, profesores y educadores dieron a las familias que se acercaron hasta allí información respecto a los proyectos y servicios que ofrecen en la actualidad los distintos CEIP de Redondela. Desde el Concello, destacaron que las jornadas gozaron de “unha magnífica acollida” y apuntaron que esta iniciativa implica poner de manifiesto “o firme apoio do Concello de Redondela de cara as escolas públicas do municipio”.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas aprovechó la ocasión para poner en valor la importancia del trabajo que se realiza en los centros públicos “como espazos de aprendizaxe, tanto de materias como de valores sociais, que cada día máis necesarios e importantes”. En este sentido, la regidora animó a las familias redondelanas “a apostar pola educación pública en Redondela” , al estar convencida de que “é un seguro para a formación dos nenos e nenas”.

Por otra parte, desde el Concello de Redondela destacaron la implicación de la comunidad educativa “como una garantía de la calidad en la enseñanza”. Asimismo, desde el gobierno local comentaron que el plurilingüismo, los recursos digitales o la educación especial son recursos a disposición de las familias que se pueden encontrar en cualquier centro escolar de Redondela, como ejemplo de la amplia oferta educativa de las escuelas y colegios del municipio.

Rivas también hizo referencia a que los profesionales de los centros educativos “son unha mostra tanto do compromiso coa educación como da seguridade de recibir a mellor educación posible” y subrayó que el compromiso del Concello de Redondela para con ellos “en distintas actividades que abranguen dende temáticas relacionadas co medio natural até cuestións culturais”.

Esta campaña viene a sumarse a la recientemente realizada para fomentar que las familias redondelanas matriculen también a sus pequeños en las escuelas infantiles unitarias que en la actualidad existen en Redondela, situadas en las parroquias de Cesantes y Ventosela.

Desde el Concello de Redondela recordaron la importancia de la apuesta por la enseñanza en los centros públicos como “un seguro da formación para as crianzas do municipio”, y es por esto que el gobierno local está inmerso en la actualidad en una campaña de promoción de la oferta educativa en estas escuelas entre los vecinos y vecinas del concello.