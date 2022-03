Baiona expedienta policías por “boicot”: solo 3 de 10 cubrieron la Arribada

El eterno conflicto laboral que la Policía Local de Baiona mantiene con el gobierno municipal para exigir mejoras salariales empieza a tener consecuencias para los agentes. Con el respaldo del gobierno municipal, el jefe del servicio ha abierto expediente a cuatro de ellos por faltar al trabajo sin justificarlo ni avisar a sus compañeros en varias ocasiones desde el mes de diciembre. La escalada de bajas en la plantilla se disparó en los días previos a la Festa da Arribada, de manera que solo tres de los diez agentes que patrullan las calles en la actualidad participaron en el operativo especial, que echó mano de refuerzos procedentes de otros municipios. El concejal de Seguridad, Óscar Martínez, considera la situación como “un boicot a la seguridad de los ciudadanos que no podemos permitir más tiempo”.

Dos de los policías llevaban semanas o meses sin trabajar avalados por informes médicos en la primera semana de marzo. Otros cinco cayeron enfermos en los días previos al fin de semana más multitudinario en la villa. Los siete permanecían ayer en la misma situación, aunque uno de ellos se incorporará hoy mismo a su puesto, según indicó el edil, que asegura que alguno “ni siquiera ha presentado el parte médico correspondiente”.

El departamento jurídico del Ayuntamiento investiga las ausencias durante la Arribada para determinar si constituyen alguna infracción, pero los expedientes abiertos son anteriores. Empezaron a instruirse desde poco antes de las navidades, momento en que los agentes se negaron a realizar más horas extra. Hubo que suprimir el turno de noche temporalmente y solicitar refuerzos para la cabalgata de Reyes, lamenta el concejal, que asegura que los procedimientos se iniciaron porque “ya no es que no hagan horas extra, es que algunos no se han presentado a su turno en alguna ocasión sin justificarlo ni avisar, dejando tirados a los compañeros”. “No podemos obligar a nadie a hacer horas, pero hay que cumplir con un mínimo de responsabilidad”, subraya.

Impugnación

La plantilla ha impugnado los expedientes, que pueden acabar en cuatro días de suspensión de empleo y sueldo en caso de falta leve y en hasta tres meses si la infracción se considera grave. Los agentes aseguran que las bajas están acreditadas y que su decisión de no cubrir horas extra responde a la “falta de diálogo” por parte del gobierno municipal. Recuerdan que no se han cubierto las seis vacantes y que “no se puede compensar la falta de personal con horas extraordinarias, que además se están pagando muy por debajo de lo que estipula la ley, menos que una hora normal. En vez de crear puestos de trabajo, pagan las horas extra baratas”, argumentan. Los agentes confían además en que los expedientes queden anulados por defectos de forma, ya que “no puede abrirlos la misma persona que los instruye y porque ya estarían caducados”.

El gobierno municipal considera justas las reivindicaciones policiales, pero recuerda que no es posible incrementar ningún salario sin aprobar la Relación de Puestos de Trabajo que lleva años en trámite, ni sin firmar el convenio, también en negociación desde hace casi tres años. Son precisamente las reclamaciones de los policías las que lo mantienen bloqueado, según aseguran los efectivos consultados.