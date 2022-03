Asaltan un garaje comunitario y rompen las ventanillas de 17 coches en Baiona

Agentes de la Guardia Civil de Baiona detuvieron ayer a dos jóvenes, uno vecino de la localidad y otro, menor de edad, residente en Porriño, por ocasionar presuntamente daños a un total de 17 vehículos, unos estacionados en el garaje de un bloque de pisos y otros en el parking exterior del inmueble. Los asaltantes se llevaron objetos de escaso valor de los habitáculos, como gafas de sol o ropa, según confirma la Comandancia de Pontevedra.

El asalto se produjo en torno a las dos de la madrugada de ayer en el edificio El Peñascal, ubicado en las proximidades de la zona conocida como Rompeolas. Los autores accedieron por uno de los portales del inmueble tras golpear con algún objeto contundente el cristal del otro sin lograr romperlo del todo.

Once de los vehículos estaban en el garaje interior y los seis restantes en el aparcamiento exterior

Una vez dentro, quebraron también los cristales de otra puerta interior y bajaron al parking. Todos los turismos estacionados allí, un total de once, amanecieron con una de las ventanillas delanteras reventadas, o las dos en algún caso, o con uno de los retrovisores también destrozado. En el aparcamiento exterior, otros seis turismos corrieron la misma suerte. Algún vecino escuchó ruidos y alertó a la Guardia Civil, pero los asaltantes huyeron antes de que llegasen los agentes.

Los vecinos no se explicaban ayer lo ocurrido. “La verdad es que me extraña mucho porque creíamos que estas cosas en Baiona no pasaban”, comentaba Elsa Urcera, una de las propietarias afectadas, que acaba de mudarse con su marido a la villa en busca de tranquilidad después de 28 años en Madrid. A la presidenta de la comunidad de vecinos, Purificación González, que reside en el inmueble desde hace 27 años también le parece “increíble”. “Es una zona tranquila, aquí nunca pasa nada, pero llevamos una temporada tremenda”, recalcaba. Y es que el inmueble ha registrado diversos actos vandálicos en los últimos meses. “Nos rompieron cristales de l portal varias veces, los telefonillos y los extintores, pero nada comparado con esto”, indicaba ayer junto al coche de su nieto, otro de los dañados.

Agentes de la Guardia Civil acudieron al inmueble a primera hora para realizar la inspección ocular y tomar muestras con el fin de dar con los autores de los daños. A lo largo de la mañana arrestaron a los dos chicos, que pasarán hoy a disposición judicial, según apuntó la Comandancia.

Pedradas a una tienda

El puesto principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán recogió al menos otra denuncia por destrozos en el municipio. Concretamente, la de los propietarios de un establecimiento comercial de la céntrica calle Carabela Pinta, que se encontraron ayer el cristal del escaparate roto a la hora de abrir. La investigación trata de esclarecer si ambos ataques están relacionados.