En busca de alumnado para las escuelas unitarias de Redondela

El concello de Redondela cuenta en la actualidad con dos escuelas infantiles unitarias situadas en las parroquias de Ventosela y Cesantes. A través de su Servizo de Normalización Lingüística, el Concello redondelano viene de lanzar una campaña para animar a las familias residentes en el municipio a matricular a sus pequeños en estos centros educativos y así garantizar su continuidad.

Desde el Ayuntamiento redondelano, entre los principales motivos por los que invitan a las familias a optar por las escuelas infantiles unitarias, destacan que constituyen “unha aposta pola proximidade, tanto para as crianzas como para as familias, unha educación en contacto co medio natural e unha educación en lingua galega”.

En este sentido, fuentes municipales pusieron en valor el hecho de que las instalaciones de ambas escuelas cuentan con un importante espacio abierto que permite a niños y niñas estar todos los días en contacto con la naturaleza. Asimismo, cabe destacar que las escuelas unitarias ofrecen el gallego como lengua vehicular y como lengua de uso cotidiano. Es por esto que desde el Servizo de Normalización Lingüística subrayaron la importancia que tiene la oportunidad de una matrícula en un centro educativo público y con la enseñanza íntegra en gallego, dadas las dificultades que hoy en día existen para encontrar centros con unas características similares. En relación a esta cuestión, el Concello de Redondela destacó el compromiso de las dos maestras de la comunidad educativa para reforzar el uso y la transmisión del idioma.

Desde el gobierno local también se hizo hincapié en que en las escuelas unitarias los pequeños también aprenderán castellano e inglés, para fomentar en las edades más tempranas el plurilingüismo. Otra de las ventajas de estos centros educativos es que cuentan con personal especialista en audición y lenguaje y una orientadora.