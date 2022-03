Ponteareas pretende reactivar el cobro de las terrazas, según ACIP

El grupo de los independientes de Ponteareas, Acip, denuncia que el Concello de Ponteareas incluye en los Presupuestos de 2022 la recaudación de la tasa de las terrazas que, hasta ahora, se había suspendido como una de las medidas para aliviar el sector tras las restricciones de la pandemia que provocó el COVID-19.

En este sentido, el líder Juan Carlos Carrera explica que “no es el momento para cobrar de nuevo esa tasa a los hosteleros cuando no hace nada que se le levantaron todas las limitaciones” y que, por tanto, “necesitamos un acuerdo de mínimos para negociar los presupuestos”.

La tasa se había suspendido con motivo de la pandemia

Ese acuerdo de mínimos pasa por reforzar los servicios sociales, la ayuda en el hogar y destinar 50.000 euros para adquirir vivienda social para el municipio, además de que la Administración local no cobre esa tasa a los hosteleros de Ponteareas En materia de empleo, reclama ACIP que, en seis meses, se convoquen hasta 47 puestos de trabajo, así como ampliar el personal del departamento de Medio Ambiente y Vías y Obras, y “dejar de privatizar los servicios”.

En cuanto a la crisis de gobierno que surgió en el bipartito de Ponteareas al mostrarse el grupo minoritario, el PSOE, no conforme por la actuación de su socio, el BNG, apunta Carrera a que “es una situación que me preocupa” y que “ya no son capaces de tener las disputas de puertas para adentro”. Lamenta que “cuando más tienen que estar unidos, más se separan”.