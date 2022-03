Con un pasacalles por el centro de Redondela, aprovechando la celebración de la feria en horario de mañana, As Efémeras animarán hoy a los vecinos y vecinas a asistir al concierto de fin de gira de su primer trabajo y que celebrarán, a partir de las 18.00 horas, en el Multiusos da Xunqueira.

“Trátase de pechar esa xira de concertos que comezou hai un ano, logo da gravación do noso primeiro disco e que presentamos a finais de abril. Actualmente xa estamos traballando nun segundo disco e é por isto que nos apetecía pechar a xira do primeiro e centrarnos na preparación dos novos temas, para os que contamos coa participación de novas compositoras”, destacó una de las integrantes de la banda, Olga Nogueira.

El concierto estará lleno de sorpresas e invitados especiales que acompañarán a As Efémeras en su fin de gira, en la que no faltará esa música popular y divertida que los caracteriza. Según destacan, en algún momento de la actuación incluso llegarán a ser 14 personas sobre el escenario.

Por su parte, otro de los miembros de la agrupación redondelana, Fon, señaló que “este primeiro proxecto vai más alá da música, posto que Olga fixo un estudo a partir do insecto das efémeras e do ciclo da súa vida e foi relacionándoo co grupo”.

Ambos integrantes de As Efémeras destacaron la buena acogida que tuvo la presentación de su primer trabajo y con respecto al segundo disco avanzaron que “hai unha clara evolución; musicalmente as pezas son máis complexas e o noso estilo está máis afianzado”, concluyeron.