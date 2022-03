Porriño exporta sus conocimientos sobre la industria de la piedra a los Balcanes

Si de algo saben en Porriño, capital del granito, es de piedra; un conocimiento que ahora, de la mano del IES Ribeira do Louro, exportan a los Balcanes. “Son zonas de mucho mármol. Tienen piedra, pero no tienen los recursos ni los medios para explotarlo”, explica Amador Ordóñez, coordinador del proyecto europeo BKSTONE en el IES Ribeira do Louro; un proyecto que comparten con la Universidad de A Coruña y con el Centro Tecnológico de Mármol de Murcia, junto a una quincena de socios europeos.

El proyecto se enmarca dentro del programa de la Unión Europea “Desarrollo de Capacidades en el Campo de la Educación Superior 2019”, gestionado directamente desde Bruselas y que cuenta con un presupuesto de cerca de 870.000 euros. Gracias a este, España, Italia y Grecia, como principales productores de piedra, transferirán sus conocimientos y competencias relacionadas con la extracción, elaboración, colocación y comercialización en el área de la piedra natural a los Balcanes. Se beneficiarán de este traspaso se conocimientos las universidades de Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo. “Son zonas de mucho mármol. Tienen piedra, pero no tienen los recursos ni los medios para explotarlo”, explica el coordinador del proyecto Porriño aportará conocimientos relacionados con la formación en el sector de la piedra natural, área en la que el IES Ribeira do Louro está poniendo en marcha un ciclo formativo de nivel medio que entrará en funcionamiento el próximo curso académico; así como nociones en comercio internacional, al impartir el centro un Ciclo Formativo Superior de Comercio Internacional. Amador Ordóñez, coordinador del proyecto en el instituto porriñés, se ha desplazado recientemente a Podgorica, en Montenegro, para participar en la tercera reunión presencial del proyecto desde que se inició en febrero de 2020. Tras esta reunión de control en los Balcanes, ahora serán los representantes de las universidades de Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kósovo los que la próxima semana visiten Porriño para conocer el IES Ribeira do Louro, el una cantera y una empresa de transformación de piedra. Además de la formación del personal de las universidades, el proyecto también contempla la elaboración de material didáctico, actualmente en fase de redacción, para apoyar la implementación de cursos sobre la materia. Un material académico que se utilizará tanto en las universidades de Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kósovo, como en el futuro ciclo medio que impartirá el IES Ribeira do Louro.