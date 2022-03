La Cofradía de Redondela amplía con 50 pinos su bosque marino en la ensenada

Fue hace varios años cuando la Confraría de Pescadores de Redondela incorporó una técnica pionera en la cría de choco. Concebido como una incubadora natural que facilita la procreación de la especie, los integrantes del pósito redondelano probaron a “plantar” un bosque subacuático en las inmediaciones de la Illa de San Simón, una innovadora técnica cuyo origen se remonta a hace algo más de una década, momento en el que se fondearon ramas de pino lastradas para crear unas “camas” artesanales y favorecer el desove de los chocos.

Un año más, coincidiendo con la entrada del choco en la ría, la cofradía redondelana procederá a ampliar su bosque marino incorporando medio centenar de pinos a los fondos de la ensenada de San Simón, en el entorno de la isla. El patrón mayor del pósito redondelano, Xoel López, destacó que “é algo que estamos facendo todos os anos porque temos comprobado que o desove é moito maior grazas a esta técnica. Os chocos séntense atraídos polos piñeiros e anualmente estamos ampliando ese parque natural cuns 50 exemplares de media, aproximadamente”.

Desde la cofradía señalan que, en la actualidad, para la “plantación” hubo que habilitar una base de hormigón, de manera que se colocan los árboles dentro de tubos de acero inoxidable para que descansen en el fondo del mar. Posteriormente, cada temporada, esas estructuras son recuperadas para preparar una nueva “repoblación”. Asimismo, también indican que el bosque subacuático no solo favorece el sistema de cría de los chocos, sino que también funcionan como foco de atracción para otras especies, ya que las ramas de los pinos actúan como refugio frente a sus depredadores.

Este ecosistema único, junto con el hecho de que los pescadores locales emplean técnicas artesalanes y tradicionales para la captura, son algunos de los factores que contribuyen a que el choco de Redondela sea único y goce de gran fama. En este sentido, desde la Confraría de Pescadores de Redondela apuntan que, además de la propia calidad del producto, también se cuidan todos los procesos, desde su captura en el mar hasta su salida de la lonja.

Venta directa en la lonja

La lonja de Cesantes inició en la campaña del 2020-2021 un proceso de venta directa a particulares, de lunes a viernes de 16.00 a 18.00 horas, de los productos que traían los pescadores locales con el objetivo de poner en valor tanto su oficio como los sabores de la ría. Si bien al principio “costou arrancar”, según afirma López, poco a poco ganaron adeptos y en la actualidad este sistema está teniendo gran acogida entre todo el público.

El patrón mayor del pósito redondelano destaca que “o que queremos con isto é ofrecer o produto recén chegado do mar aos particulares, que veñan á lonxa, que nos coñezan, que vexan como se descarga, e así poñelo en valor e tamén crear un atrativo turístico”. Xoel López también comenta que “no caso dos particulares, non pode excederse dos tres quilos e vendemos de todo, peixe, chocos e aquel marisco que non ten que pasar por depuradora. O produto estrela é o choco, pero canta maior é a variedade, maior é o atrativo”.

Por otra parte, por segundo año consecutivo, la cofradía está efectuando el etiquetado con la marca registrada “Choco Redondela”.