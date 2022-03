Igualdad desde la cuna en Porriño

Porriño prepara una programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el que los protagonistas son las futuras generaciones de porriñeses y porriñesas. “Igualdad desde la cuna” es el lema de la programación, cuyas actividades hacen hincapié en la importancia de educar en valores como principal herramienta para construir una sociedad igualitaria. Para ello, el alumnado de los centros escolares porriñeses asistirán a talleres y actividades sobre hipersexualización y micromachismos.

“Las niñas y los niños de hoy serán los adultos del mañana”, destaca la concejala de Igualdad, Carolina González, valorando que “una generación educada sin distinciones de género desde pequeños, conscientes de la necesidad de alcanzar una igualdad real e implicados en la reivindicación de este derecho, darán forma a una sociedad más justa e igualitaria”. En el mismo sentido se pronuncia el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que “el cambio es necesario y la forma más efectiva de avanzar hacia él es la apuesta por la educación”.

Para influir en esta educación, Porriño propone una semana de actividades culturales, divulgativas y lúdicas para conmemorar este 8-M. El CEIP Plurilingüe de Atios celebró la primera de las acciones: un obradoiro sobre la hipersexualización y los micromachismos que se impartirá entre el alumnado de 4º y 6º de Primaria de todos los centros escolares de la villa.

La programación se extiende también a los institutos. Los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato del IES Pino Manso y del IES Ribeira do Louro conocerán el papel fundamental de la mujer en la eliminación de la discriminación por razón de sexo, en su empoderamiento y en la creación de una sociedad vacía de roles y estereotipo de género a través de un escape room. Fuera de las aulas, el domingo, 6 de marzo, el dúo As Maimiñas ofrecerá el espectáculo infantil “Eu de maior non quero ser princesa”, a las 17.00 en la Plaza Arquitecto Palacios.

Homenaje a las pescaderas

Ya el propio 8 de marzo, el alcalde de Porriño y su homóloga en Mos, Nidia Arévalo, participarán en un homenaje a las pescaderas en la Plaza de Abastos a las 10.00. Los actos conmemorativos se retomarán por la tarde en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios con “Voces na rúa”, una actividad en la que los ciudadanos serán los principales protagonistas compartiendo sus conocimientos, opiniones y reflexiones sobre la importancia de la mujer a lo largo de la historia, su presencia y su arduo trabajo en la consecución del reconocimiento de sus derechos en igualdad con los hombres. Tras esta iniciativa, que arrancará a las 17.00, cerrará la jornada la lectura del manifiesto del 8-M a las 20.30 horas.