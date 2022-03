El BNG municipal de Redondela advirtió ayer que “a ameaza do parque eólico en Reboreda mantense”, asegurando que “a proposta de construcción continúa en firme, non hai cambios”. Un mes después de que la Xunta de Galicia anunciara que el promotor del parque desistía de continuar con el proyecto, la agrupación nacionalista de Redondela afirma que “tras comprobar en reiteradas ocasións que na páxina do Plan Eólico de Galicia, mantense a proposta de construción dun parque de dez areoxeradores entre os montes de Pazos de Borbén e Redondela, mantense nos trámites previos, á súa exposición pública”.

Es por esto que el BNG local acusó al PP y al Ejecutivo autonómico de “poñer á venda o monte de Reboreda para beneficio das industrias enerxéticas”. En este sentido, los nacionalistas hicieron un llamamiento a la población de Redondela y Pazos de Borbén para mantener la expectación, ya que consideran que “en calquera momento poderían sacar a exposición pública un expediente, do que unicamente outorgarán 15 días para a presentación de alegacións”. Por su parte, la edil nacionalista Jessica García aseguró que el Gobierno gallego, “tentou manipular á veciñanza, ao afirmar que a empresa desistira. Existía outro proxecto que afectaba a montes de Ventosela, Soutomaior e Pazos de Borbén, que foi do que se desistíu, pero a realidade é que a proposta que conleva dous muíños de preto de 200 metros en Reboreda, segue adiante”, concluyó. La concejala del BNG de Redondela también señaló que “non só se mantén en trámites previos o proxecto de Reboreda, senón que potencialmente o propio Monte Penide, segundo os plans da Xunta, sería susceptible da instalación dun parque de muíños de vento no futuro”, a lo que añadió que “os colectivos organizados, deben retomar a súa folla de ruta, para impedir que se constrúa este parque”.