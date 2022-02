El PP de Redondela se manifestó ayer sobre la resolución judicial que anula la licencia concedida por el Concello para la ampliación de la planta de Aucosa y sobre la justificación ofrecida por la alcaldesa del municipio, Digna Rivas, para recurrir dicha sentencia. Así, los populares acusaron a la regidora de “terxiversar” el fallo judicial para “enganar aos veciños”.

En este sentido, la portavoz del PP local, Carmen Amoedo señaló que “a alcaldesa de Redondela está inmersa nunha campaña de intoxicación nos medios tentando darlle a volta á sentenza de Aucosa, na que se responsabiliza ao actual Goberno municipal da concesión ilegal dunha licencia á empresa instalada en Rande. Digna Rivas tenta reescribir a sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo para que encaixe coas súas mentiras reiteradas dos últimos meses”.

Amoedo afirmó que Rivas “minte cando responsabiliza a outros” en alusión a las declaraciones de Rivas sobre el ex alcalde del PP, Javier Bas, y criticó que “Rivas concedeu dúas licenzas a Aucosa en 2020, dous anos despois de que o Partido Popular deixase o Goberno de Redondela, autorizando nunha delas a ampliación das súas instalacións e, nunha segunda, o establecemento dunha planta de gas licuado”. Por otra parte, el PP condenó que “os intentos desesperados da alcaldesa para eludir a súa responsabilidade política” e insistieron en que Rivas “mentiu ao avogado do Concello, sen facilitarlle a información que precisaba para pronunciarse sobre as licenzas a Aucosa; mentiu aos veciños prometéndolles convocar un Pleno para decidir si o Concello recorría e, posteriormente, a non apelar. Finalmente non convocou o Pleno e anunciou a presentación do recurso”.