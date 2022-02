Arrancan las rutas por el Miño en Tui en un barco “abandonado” en la Ribeira Sacra

Hoy se ponen en marcha las rutas del proyecto Río Miño, un destino navegable, que comparten los concellos de Tui y Salvaterra de Miño y las cámaras municipales de Valença y Monçao. Los trayectos tienen un carácter gratuito y permitirán navegar por el Miño entre todos estos municipios. El proyecto, financiado con fondos europeos, no puede ser más atractivo a nivel turístico. El problema surge en el barco en que se realizará. El contrato fue adjudicado a la empresa Hemisferios S.L., compañía que lo usaba antiguamente para hacer trayectos en la Ribeira Sacra, pero que lo tenía “abandonado” desde hace años, en un estado deplorable (tal y como se puede apreciar en la primera imagen), antes de decidir destinarlo a los viajes por el río Miño.

Para intentar repararlo, se llevó a un astillero ubicado en Camposancos, pero según ha podido saber este periódico, el deterioro era tal que lo único que pudieron hacer fue repintarlo con poliuretano y adecentarlo. Pero lo cierto es que el casco está seriamente dañado, por lo que hay técnicos que advierten que un golpe durante el trayecto (hay que tener en cuenta que por el Miño es habitual que bajen troncos de árboles, especialmente en un día de grandes corrientes), podría causar un importante daño al barco, lo que sería peligroso teniendo en cuenta que pueden ir hasta quince pasajeros en él.

Y hay que apuntar que el alquiler de la embarcación no es precisamente barato. El total presupuestado según el contrato al que ha tenido acceso FARO es de casi 160.000 euros, únicamente en cuanto al alquiler. En esta cifra se prevé que cuando no navegue, tener atracado el barco costará 300 euros diarios mientras que el precio por día de navegación es de 847,50 euros. Hay que tener en cuenta que la empresa concesionaria, Hemisferios S.L., especialista en trayectos turísticos por la Ribeira Sacra, fue la única que se presentó al concurso. Según técnicos consultados por FARO y que son conocedores del estado de la embarcación, “es un riesgo tremendo utilizar este barco para los trayectos por el Miño, no tiene la resistencia suficiente si recibe algún golpe”.