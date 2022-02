La playa de Patos acoge mañana sábado y el domingo la primera prueba de la Liga Gallega de Surf Junior y Grom. Competirán las categorías sub 16, sub 18 y sub 21 de surf, mientras que las de grom lo harán el fin de semana del 5 y6 marzo, ya que estos días se encuentran en Murcia compitiendo en la liga de española de Fesurfing.

El evento, en el que se espera ver un alto nivel con previsión de olas, está organizado por la Federación Galega de Surf, la Prado Surf Escola y el Concello de Nigrán.