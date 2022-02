Mondariz adeuda a Balneario el recibo de 2020 de la depuradora por su “subida desproporcionada”

Mondariz y Mondariz-Balneario siguen si resolver sus diferencias en relación al uso de la depuradora, infraestructura construida en Balneario, con capacidad para 6.000 personas, pero que solo da servicio a 2.500 vecinos y vecinas, de los que apenas 500 son de Mondariz. El Concello que dirige Xosé Emilio Barros lleva tiempo reclamando a su homólogo en Balneario, Jose Antonio Lorenzo, aumentar la capacidad; pero la polémica se agrava ahora porque Mondariz no le paga a Balneario el canon correspondiente al uso de la depuradora en 2020. El motivo: una subida “desproporcionada del precio”, según Barros.

El Concello de Mondariz pasó de abonar unos 14.000 euros en 2018 a unos 60.000 euros en 2020 por el tratamiento de aguas residuales que se realiza en la EDAR de Mondariz-Balneario, por lo que el primero rechaza “pagar a ciegas unas cantidades a simple vista desproporcionadas” y demanda a Balneario “aclaraciones necesarias sobre el coste del tratamiento de aguas residuales que se realiza en la EDAR”.

El alcalde rechaza “pagar a ciegas” y exige una explicación

Este mismo lunes Barros envió a Lorenzo un tercer requerimiento de información sobre los importes relacionados con este servicio. “¿Cómo se explica que en 2018 se pagaran unos 14.000 euros y en 2020 unos 60.000 euros? En los últimos años se viene atribuyendo a Mondariz un volumen de caudal injustificado. En mayo y septiembre del año pasado ya solicitamos formalmente una aclaración al respecto, pero no tuvimos respuesta de Mondariz-Balneario”, explica el alcalde de Mondariz, que no oculta que tiene pendiente de pago este servicio.

“En el presupuesto municipal de 2021 había una partida para esta finalidad, pero no se ejecutó el pago por falta de aclaración. Hay voluntad de pagar, pero no estamos dispuestos a pagar a ciegas, sin una justificación de lo que se está pagando. Si todo está en orden, ¿Por qué no se aclaran los importes? No es razonable”, denuncia Barros.

En sus escritos dirigidos al Concello de Mondariz-Balneario, el gobierno municipal de Mondariz solicita información detallada sobre el incremento del volumen de caudal atribuido a Mondariz a partir de 2019, ya que “fueron manifiestamente superiores a los comunicados en años previos”. También demanda certificaciones de la calibración del caudalímetro empleado para la lectura del caudal vertido y otros datos que puedan justificar la aportación económica que se exige al Concello de Mondariz y que está por encima del convenio de colaboración firmado en 2005 para el sostenimiento conjunto de la guardería, del punto limpio y de depuración de aguas residuales.