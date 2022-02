Sin ferri en el Miño desde octubre

A Guarda y Caminha llevan cinco meses sin estar conectados por el Miño. Y es que el ferri que comunica ambos municipios a través del Miño no está operativo desde el mes de octubre del año pasado. Este problema de conectividad es muy grave teniendo en cuenta que A Guarda y Caminha se alimentan mutuamente a nivel económico y social. Los motivos por los que el ferri no funciona actualmente son varios. En primer lugar que el pantalán de A Pasaxe continúa a la espera de una reparación necesaria por parte de Portos de Galicia ya que ahora mismo no es posible el acceso de vehículos al transbordador. Esta circunstancia tiene un efecto colateral, y es que con solo pasajeros (sin coches), el servicio se convierte en deficitario y no es rentable retomarlo. Además, debido a las mareas y a la falta de dragados en el río Miño el ferri tendría que hacer rodeos para hacer el trayecto entre ambos municipios.

Hay que tener en cuenta además que la ausencia del transbordador provoca graves problemas para el transporte de peregrinos entre Caminha y A Guarda en la ruta del Camino por la Costa. Por eso los alcaldes y alcaldesas de Baiona, A Guarda, O Rosal y Oia han empezado a reivindicar una solución urgente a este problema. “No hemos recibido una respuesta de Portos de Galicia en cuanto a cuándo se acometerá la reparación. Por nuestra parte consideramos urgente que se aborde una solución a corto plazo para el tránsito de peregrinos entre Caminha y A Guarda que de continuidad al Camino por la Costa”, defienden. Existe además un importante malestar por la aprobación por parte de Portugal de una segunda ruta jacobea por la costa, desde Oporto a Valença. “No debería haber dos itinerarios distintos con el mismo nombre, porque se confunde a los peregrinos. Entendemos que hubo tiempo suficiente para evitar que se produjera esta situación que ahora tiene difícil solución. Aún así, queremos manifestar que no estamos en absoluto de acuerdo con la denominación que el Gobierno luso le ha dado al nuevo itinerario”, lamentan. Además, también se está produciendo una importante preocupación desde el sector privado por toda esta situación. Y es que desde el reconocimiento oficial de la ruta costera original en 2016, muchas personas estuvieron trabajando para ofrecer servicios que el Camino y los peregrinos necesitaban en base al crecimiento que venía experimentando este itinerario a Santiago y las expectativas de negocio que se crearon con el reconocimiento oficial. “Es legítimo que ahora soliciten que las administraciones mantengan las condiciones que generaron aquellas oportunidades y expectativas. Desde los gobiernos locales brindamos nuestro apoyo al sector privado y nos comprometemos a servir de portavoces de sus demandas”, defienden los alcaldes en un comunicado conjunto.