El BNG de Redondela solicita la comparecencia de la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, para que dé explicaciones en el pleno sobre la sentencia que anula la licencia municipal concedida a Aucosa para ampliar sus instalaciones en la planta de San Vicente de Trasmañó. La agrupación nacionalista acaba de presentar iniciativas tanto en el Concello como en el Parlamento gallego para exigir el cumplimiento de la resolución judicial que obliga a dejar sin efecto dicha concesión tramitada por parte del gobierno local y que “contou coa avaliación positiva da Xunta de Galicia”, destacaron.

El portavoz del BNG municipal, Xoán Carlos González, aseguró que “atopámonos no momento no que o Concello debe decidir se presenta recurso a este fallo ou dá por bos os argumentos do xuíz, pero trátase dunha oportunidade única para que Aucosa reubique a súa actividade fóra da Rede Natura 2000, en polígonos industriais adaptados para esta materia”, por lo que instó a Rivas a posicionarse de parte de los vecinos.

Expediente de Urbaser

Por su parte, la Agrupación de Electores de Redondela (AER), pedirá la comparecencia del concejal de Medio Ambiente para que se aclare el expediente de penalidades abierto a Urbaser en 2020. Así, AER insiste de nuevo en su demanda ante la “inacción” del gobierno local y recuerda que ya intentó incluir este mismo asunto en el Pleno de noviembre del pasado año sin conseguir finalmente que fuera tratado.

Desde AER señalaron que considera “urxente que se expliquen os motivos polos que non se resolve este expediente, así como os controis e seguimentos que lle está a facer á concesionaria aportando informes e números de expediente onde estean rexistrados”.