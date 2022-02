Vecinos contra Aucosa: “O argumento da indemnización para non recorrer a sentenza é facerse eco do chantaxe da empresa”

A raíz de las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, el pasado fin de semana respecto a la sentencia que anula la licencia municipal para la ampliación de Aucosa en San Vicente de Trasmañó, en las que aseguró que “non recorrer esta sentenza sería unha irresponsabilidade tremenda porque suporía para o Concello a ameaza dunha reclamación económica altísima, que podería estar en máis 50% do orzamento anual do Concello, é dicir máis de 10 millóns de euros”, los diferentes colectivos vecinales no han hecho esperar su respuesta.

En la jornada de ayer manifestando que Rivas “non asume a súa responsabilidade”, añadiendo que “utilizar o argumento dunha presumible indemnización reclamada por Aucosa é facerse eco da chantaxe da empresa que en ocasións lanzou esa ameaza á veciñanza. A retirada do recurso, non suporía unha quebra financeira e económica da institución porque a suposta indenmización decídea o xulgado. Nese caso, os xuíces non conceden ese dereito aos delincuentes nin aos que reiteradamente vulneran a lei, como fai Aucosa. Ademais, o Concello dispón dunha póliza de seguro para cubrir continxencias como esta”.

A primeira obriga constitucional da alcaldesa é restaurar a legalidade violada polos informes técnicos

La jornada de ayer era la última de la que disponía el Concello de Redondela para apelar el fallo judicial y los diferentes colectivos vecinales criticaron que “a alcaldesa desinforma publicamente porque Aucosa está en Zona Industrial de grao III, para industria limpa onde está prohibida a actividade desta empresa . O informe do arquitecto municipal certifica o contrario para facer tramítelos nas institucións autonómicas e dar licenza á ampliación de Aucosa. A maxistral sentenza sinala con claridade e contundencia, como recoñeceu a alcaldesa diante da veciñanza, que este informe é ilegal porque non se axusta á normativa urbanística do Concello de Redondela e coñecía este informe ilegal dende o 4 de outubro de 2019”.

Los vecinos señalaron que “a primeira obriga constitucional da alcaldesa é restaurar a legalidade violada polos informes técnicos nos que están baseadas as licenzas de Aucosa. Con todo, busca asesoramento nos mesmos funcionarios e técnicos que emitiron eses informes que non se axustaron ao ordenamento urbanístico do Concello e agora tratan de manobrar para salvar o seu posto. Co recurso queren que pase o tempo para que se disolva a decisión veciñal de reclamar o cumprimento da lei”.

La regidora redondelana insistió en que no recurrir el fallo supondría “a quebra do Concello” y aseguró que “continuarei denunciando todos os incumprimentos da legalidade que cometa a empresa, como así fixemos durante estes case tres anos. Foron moitas as inspeccións realizadas polo Policía de Medio Ambiente durante este tempo ante avisos da veciñanza, nos que puidemos constatar infraccións e comunicarllas á administración competente en materia medio ambiental, que é a Xunta. Son moitas as incidencias que o Concello trasladou á Xunta para que actuara en consecuencia, obtendo o silencio por resposta. É a Administración autonómica a que está permitindo que Aucosa siga coa súa actividade nun espazo especialmente protexido pola Rede Natura”, concluyó.