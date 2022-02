Piden prisión para un ponteareano por sacar fotos a niñas por debajo de la falda

La Fiscalía pide un año y cuatro meses de prisión para un ponteareano acusado por presuntamente sacar fotos y vídeos a unas niñas de 14 años, enfocándolas por debajo de la falda a las puertas del colegio Santiago Apóstol de Ponteareas. La madre de una de las menores, María Penabella, denunció estos hechos, que tuvieron lugar en octubre de 2020 y, aunque en un primer momento el juzgado de Ponteareas archivó la causa al entender que no había indicios de criminalidad por parte del denunciado, un hombre de 69 años, finalmente la Audiencia Provincial ha reabierto el caso, ahora pendiente del juicio oral.

Fueron las propias menores las que se percataron de que un varón les estaba haciendo fotos enfocando debajo de la falda, por lo que decidieron ir a un parque cercano al colegio donde había más gente en busca de protección. Fue entonces cuando el hombre las siguió hasta que el padre de otro alumno reparó en lo sucedido y le llamó la atención al acusado, que huyó inmediatamente del lugar. “Desde entonces mi hija no ha vuelto a salir sola a la calle y tiene miedo por si el hombre sabe dónde vivimos”, cuenta María Penabella, indicando que ese mismo día denunciaron los hechos ante la Guardia Civil de Ponteareas.

Cuando la Benemérita interrogó a las niñas, estas identificaron sin lugar a dudas al hombre que las persiguió a las puertas del colegio en unas imágenes que la Guardia Civil ya tenía del sospechoso, acusado unos meses antes de hacerles fotos a otras niñas que se bañaban en la playa de A Freixa.

Identificado el presunto pedófilo, es llamado a declarar y, aunque en un primer momento niega los hechos, finalmente reconoce que estuvo en las inmediaciones del colegio Santiago Apóstol de Ponteareas. De hecho, la Guardia Civil encuentra en la papelera de su teléfono móvil más de 50 grabaciones y fotos de las menores. “No obstante, el juzgado de Ponteareas emite un auto manteniendo el archivo al entender que grabar a menores en lugares públicos no es delito, omitiendo que se grababa con ánimo libidinoso y bajo las faldas”, explica la acusación.

El despacho de abogados que contrató la familia de las menores, Estrado Abogados, interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que obliga a reabrir la causa, en la cual se condenan conjuntamente ambos episodios, el del colegio y el de la playa de A Freixa. Por ello, el fiscal del área de Vigo solicita para el acusado una pena de un año y cuatro meses de prisión por dos delitos continuados contra la intimidad.

“Lo consideramos una pena insuficiente, al no tener antecedentes penales seguramente no vaya a la cárcel”, lamenta María Penabella, reclamando una orden de alejamiento.

Otro presunto acosador vuelve a rondar el centro

La preocupación de la comunidad educativa del colegio Santiago Apóstol de Ponteareas es máxima, pues para más inri no se trata de un hecho aislado. “Es terrible, en los últimos años hemos identificado a seis acosadores diferentes”, denuncia Penabella, indicando que, al ser un centro que utiliza uniforme, “aquí siempre se van a encontrar a niñas en falda”. De hecho, en las últimas semanas se han percatado de la existencia de un nuevo hombre rondando la entrada del centro. “Lo tenemos localizado y no le sacamos el ojo de encima hasta que se va”, comenta, pidiendo que se tomen medidas para evitar una desgracia. “¿Qué pasa si un día no les llega con sacar fotos y quieren algo más?”, teme esta madre.