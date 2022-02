“Todo o mundo traballaba en Regojo! Daquela, aínda sendo muller, non tiña medo a ir soa andando ao traballo ás cinco da mañá, porque as rúas estaban cheas de xente que ía ao mesmo sitio, á fábrica de camisas. Aquelas camisas eran do mellor que había, sentaban moi ben, eran perfectas”.

É a testemuña de Pastora, unha das máis de 1.500 persoas ás empregou a fábrica de Regojo dende finais dos anos 50 do século pasado e até a década dos 70 na localidade de Redondela. Pastora lembra con agarimo ao fundador daquela industria téxtil e tamén o seu xefe, José Regojo, a quen define como “unha moi boa persoa. Á súa muller, Rita Otero, non a coñecín persoalmente porque morreu antes de eu traballar alí, pero todo o mundo falaba dela como unha excelente persoa”.

Dos vestixios daquel imperio téxtil redondelán tan só queda a cheminea da fábrica, que na actualidade segue sendo visible á entrada da vila dos viadutos, e que vén de ser escollida polo Museo do Pobo Galego como imaxe da décimo sétima edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE), cuxo fío condutor nesta ocasión será o traballo.

Dende a organización do evento, que se celebrará en Santiago de Compostela dende o vindeiro 28 de marzo e até o 2 de abril, destacaron que “posto que o traballo centrará todos os aspectos desta 17 edición, é por iso que a imaxe escollida foi a cheminea da fábrica de Regojo. Unha cheminea industrial, un elemento que remite aos procesos fabrís da modernidade, e á vez, a un modelo que se reprega fronte á forte tecnoloxización e dixitalización”.

Regojo fabricaba camisas de alta gama que se comercializaban en toda a Península Ibérica. Unha das súas marcas máis famosas foi a camisa “Dalí”, anunciada en televisión polo propio artista e que disparou as vendas na época. O seu fundador, un zamorano próximo á raia portuguesa chamado José Regojo, empezou a súa traxectoria empresarial en Portugal, onde coñeceu á súa futura muller, a redondelá Rita Otero, e posteriormente ambos decidiron trasladarse á vila dos viadutos e establecer nela a súa vida, así como a sede de camisas Regojo.

Tras décadas presidindo o día a día da veciñanza redondelá e logo de converterse nun dos principais grupo téxtis españois, a fábrica acabou pechando a principio dos anos 80. Na actualidade, como lembranza daquela industria, tan só queda en pé esa cheminea no emprazamento orixinal da fábrica, hoxe reconvertido nunha zona residencial cun parque público dotado con paneis informativos e elementos relacionados con aquela industria esculpidos en pedra polo alumnado do taller de garantía xuvenil Redondela Sostible.

Foi precisamente ese elemento da fábrica téxtil redondelá o que fotografou a xornalista silledense Mónica Ares para o deseño do cartel da 17 edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, un festival que conta co apoio do Museo do Pobo Galego, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Historias como a de Pastora, antiga traballadora de Regojo, e outras moitas forman parte da memoria recente do traballo que van pasar polas pantallas da MICE este 2022. Cómpre lembra que a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico naceu no ano 2006 e deseñouse como un evento do Museo do Pobo Galego para dar a coñecer os traballos audiovisuais relacionados coa etnografía e a antropoloxía, disciplinas científicas nas que se enmarca o traballo do Museo, unha entidade que, despois de máis de catro décadas de existencia, asume o reto de traer ao presente unha parte fundamental do noso patrimonio.

Por outra banda, este festival de cinema etnográfico pretende xerar un espazo de diálogo, de reflexión e de intercambio arredor da confluencia entre a antropoloxía social e cultural, e a teoría e a práctica cinematográfica.