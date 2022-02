Fue justo después de aquel primer torneo organizado por la asociación de vecinos en el “torreiro” de la parroquia cuando el Baíña FS echó a andar. Corría el año 1996 y desde entonces el equipo no ha dejado de dar pasos para convertirse en el referente del fútbol sala miñorano un cuarto siglo después. Sus más de 150 jugadores no solo muestran lo mejor de sí mismos en la cancha, sino también en eventos solidarios y culturales. “Somos una entidad deportiva diferente. El compromiso social es nuestro lema”, destaca la presidenta, Ana Iglesias. Es la temporada del 25 aniversario y el club lo celebra con una peregrinación a Santiago por etapas. “Pintando o Camiño de Amarelo” se llama su proyecto para este año, que consiste en “combinar los valores del esfuerzo, afán de superación y empatía que se viven en la ruta jacobea” con el deporte que más los mueve, apunta la máxima responsable de la entidad. A las caminatas añadirán partidos y convivencias con compañeros de otras localidades en lo que será “toda una experiencia”.

La coincidencia de la efeméride del club con el Xacobeo ha tenido mucho que ver a la hora de poner en marcha la iniciativa, pero “sobre todo la importancia que va adquiriendo con los años el Camiño Portugués da Costa en el día a día de Baiona y su principal motor económico: el turismo”, recalca la dirigente del equipo, que dispone de jugadores de todas las categorías, desde los “xabaríns” de 3 a 6 años hasta los senior. Para cada una de ellas, el cuerpo técnico piensa actividades paralelas cada temporada. “Formamos jugadores, pero sobre todo queremos formar personas. El fútbol sala los motiva, pero nos gustaría que a través de él se impliquen socialmente, conozcan el entorno que los rodea y se acuerden cuando sean mayores de este club amarillo en el que hicieron muchas más cosas” , argumenta Iglesias. "Formamos jugadores, pero sobre todo queremos formar personas" De ahí que la entidad ofrezca la oportunidad a sus integrantes de participar en actividades culturales como rutas de senderismo o ambientales como las limpiezas voluntarias de playas, entre otras muchas ideas que van surgiendo. La última, que los llevará a conocer los secretos del Camiño Portugués da Costa y visitar otros equipos de la comunidad y del país vecino arrancará en Semana Santa. Viajarán inicialmente a Vila Praia de Áncora para jugar un amistoso con los amigos del equipo local e iniciarán la peregrinación desde Caminha hasta A Guarda, si es posible en ferry, para realizar una visita al castro de Santa Trega. La segunda etapa discurrirá entre la villa guardesa y Baiona, con parada en el Mosteiro de Oia y jornada de convivencia en el camping O Muíño de Mougás para jugar un partido entre las categorías de base. Aunque todavía no están totalmente definidos los tramos, las previsiones del club apuntan a que el tercero partirá de la villa real hacia Vigo para encontrarse en la pista con distintas escuelas deportivas de la ciudad. La siguiente etapa irá hasta Redondela, donde visitarán la Illa de San Simón en barco y disputarán un encuentro con los locales. La quinta etapa llegará a Poio, la sexta a Caldas de Reis, la séptima a Padrón y la octava será la definitiva, en Compostela.