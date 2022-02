Digna Rivas: “Loitarei para que Aucosa saia de aí, pero non podo asumir o risco da quebra do Concello”

Una semana después de conocer la resolución judicial que estimaba el recurso presentado por la Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón y, por lo tanto, que anulaba la licencia otorgada por el Concello de Redondela para la ampliación de las instalaciones de la empresa Aucosa en San Vicente de Trasmañó, al entender la sala que dichas actuaciones no se ajustan a la legalidad urbanística y que las obras agravarían la situación de incompatibilidad con el planeamiento que ya tienen las actuales instalaciones, la regidora de Redondela, Digna Rivas, ha roto su silencio para asegurar que “eu loitarei como sempre fixen para que Aucosa saia da enseada, pero non podo eludir a miña responsabilidade como alcaldesa e asumir o risco dunha quebra do Concello”.

Los vecinos y diferentes colectivos afectados se enteraban esta misma semana de que el gobierno local recurrirá el fallo judicial y el pasado viernes presentaron un escrito instando a la alcaldesa a rectificar y a acatar la sentencia, “cumprindo así o seu compromiso inicial” . En este sentido, Digna Rivas aseguró que “entendo perfectamente á veciñanza, pero non podo ir contra os informes técnicos, todos favorables, á licencia e non recorrer a sentenza”, a lo que añadió que “por moito que se cuestione é a miña obriga como responsable do Concello”.

En concreto, la alcaldesa de Redondela justificó la decisión de apelar la sentencia señalando que, “en primeiro lugar, porque este recurso non pon en perigo o procedemento de retirar a actividade da empresa da enseada iniciado pola veciñanza. Esta sentenza só abarca unha licenza de ampliación e mellora das instalacións, e cabe recordar que Aucosa xa estaba funcionando dende os anos 70 con licenza de actividade e ambientais outorgadas pola Xunta. E por outra banda, pola altísima indemnización que solicitaría a empresa afectada e que poría en gravísimas dificultades a saúde económica do Concello de Redondela”.

A este respecto, la regidora afirmó que “falamos dunha responsabilidade patrimonial que podería estar en máis 50% do orzamento anual do Concello, é dicir máis de 10 millóns de euros, sen prexuízo das indemnizacións por danos e prexuízos polas perdas empresariais de Aucosa. Tamén porque os técnicos municipais están seguros do seu acerto nos informes de outorgamento da licenza e porque os servizos xurídicos entenden que se debe recorrer este fallo, para no incorrer nunha posible situación de indefensión ante reclamacións posteriores que suporían a quebra financeira e económica do Concello de Redondela, afectando ao conxunto de toda a veciñanza do municipio”.

En cuanto a la concesión de la licencia a Aucosa, Rivas indicó que “antes do meu nomeamento como alcaldesa xa era coñecido pola veciñanza o proxecto de ampliación da fábrica, así como que a licenza estaba en fase avanzada de tramitación a piques de ser concedida polo anterior alcalde, Javier Bas. Expediente que se iniciou no ano 2018 apoiando o proxecto e co que estaba de acordo, xa que vendeu o proxecto á veciñanza, facendo a presentación do proxecto da man da empresa nas instalacións municipais do Mueso de Meirande".

La regidora señaló que "Javier Bas, mantivo numerosas reunións coa empresa tanto a porta pechada como públicas, para seguir co apoio do proxecto da modernización da empresa.Porén, eu como alcaldesa, en todo este tempo, só tiven unha reunión coa dirección da empresa, xusto no momento de empezar o meu mandato para ver como estaba o expediente. Solicitei un informe externo que analizara a situación e finalmente tras o traballo dos técnicos municipais, que son os que emiten os informes conforme o proxecto se axusta á legalidade, otorgouse a licenza en 2020", añadiendo que "cos informes técnicos favorables, a obriga do Concello é conceder a licenza, porque o contrario sería prevaricar, polo que vexo irresponsables e incongruentes as afirmacións que está facendo o Partido Popular de Redondela, cando foron eles os que venderon o proxecto como o mellor para Redondela e para a veciñanza, e que resolvería todos os problemas causados pola empresa".

Digna Rivas insistió en que entiende " moi ben a petición dos colectivos de non recorrer a sentenza e os problemas que ocasiona a empresa diariamente. A miña familia e eu mesma somos veciños de Trasmañó e sufrimos en primeira persoa esta problemática, polo que son días duros a nivel persoal; debemos solucionar o problema de Aucosa pero non poñendo ao Concello nunha situación perigosa economicamente e en cumprimento da legalidade". Asimismo, la alcaldesa del municipio aseguró que "non recorrer esta sentenza sería unha irresponsabilidade tremenda porque suporía para o Concello a ameaza dunha reclamación económica altísima, o que implicaría non poder pagar salarios a funcionarios, empresa de limpeza, empresa do Servicio a Axuda ao Fogar, as facturas de subministro eléctrico de todo o concello e demais gastos ordinarios do mesmo".

Por último, la regidora de Redondela concluyó apuntando que continuará "denunciando todos os incumprimentos da legalidade que cometa a empresa, como así fixemos durante estes case tres anos. Foron moitas as inspeccións realizadas polo Policía de Medio Ambiente durante este tempo ante avisos da veciñanza, nos que puidemos constatar infraccións e comunicarllas á administración competente en materia medio ambiental, que é a Xunta de Galicia. Son moitas as incidencias que o Concello de Redondela trasladou á Xunta para que actuara en consecuencia, obtendo o silencio por resposta. É a Administración autonómica a que está permitindo que Aucosa siga coa súa actividade nun espazo especialmente protexido pola Rede Natura".