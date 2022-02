Cuatro años sin poder olvidarse del campo de golf

Los planos de la instalación de 18 hoyos figuran todavía en el PXOM y la modificación necesaria para borrarlos permaneció atascada durante casi año y medio por razones burocráticas, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Víctor Muñoz. Desde que arrancó el proceso, el único avance se produjo en marzo de 2019, cuando la Xunta hizo pública la evaluación ambiental.

Pero un cambio en las normas autonómicas de planeamiento, que entró en vigor en mayo de 2020, mantuvo paralizadas las gestiones más de un año. El gobierno municipal preguntó a la Dirección Xeral de Urbanismo si el cambio en su planeamiento urbanístico debía adaptarse a dichas normas y el departamento autonómico contestó que sí el pasado septiembre, 16 meses después, señala el edil. Durante ese impasse, el gobierno municipal cambió de equipo redactor. Había encargado la modificación del Plan Xeral a los arquitectos que lo elaboraron, Interurban, pero optó finalmente por la sociedad viguesa Otima, “más especializada en este tipo de cuestiones”, señala el concejal.

Muñoz espera que los arquitectos presenten la modificación del Plan Xeral en los próximos días para ponerla sobre la mesa del pleno su aprobación inicial en marzo o abril. A continuación, el documento seguirá la misma tramitación que un Plan Xeral completo. Habrá una exposición pública para la presentación de alegaciones y, una vez se incorporen, se procederá a la aprobación provisional con exposición y alegaciones de nuevo y a finalmente a la definitiva.

La evaluación ambiental tiene cuatro años de validez que finalizarían en marzo de 2023. Si no se finiquita antes la modificación puntual del PXOM que suprimirá definitivamente el controvertido campo de golf de Baredo habría que empezar de nuevo desde el principio. El concejal de Urbanismo garantiza que los pasos pendientes se darán antes de esa fecha.

"La gente piensa que esto ya está acabado, pero no lo estará hasta que se elimine del Plan Xeral"

La demora en la tramitación de la modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Baiona agota la paciencia de los vecinos. Llevan años movilizándose contra el campo de golf porque consideran que afectaría al caudal de los manantiales que les proporcionan el agua corriente y a su calidad por el uso de agroquímicos, además de alterar el paisaje natural que los rodea. No verán cumplido su objetivo hasta que los terrenos de As Costeiras vuelvan a ser rústicos protegidos y se borre el complejo deportivo de los planos. “La gente piensa que esto está acabado, pero ni está acabado ni han hecho nada. Acabará cuando se borre la mancha del Plan Xeral”, advierte Cristina Giráldez, una de las portavoces vecinales. La agrupación vecinal que coordina las movilizaciones lamenta que “en dos años y medio que lleva este gobierno en el Ayuntamiento no han hecho absolutamente nada”. “En este tiempo hemos tenido 21 contactos, tanto presenciales como telefónicos, y siempre nos han puesto excusas de lo más variado”, denuncia Giráldez. Por eso han decidido convocar al alcalde para que les explique de primera mano las razones del retraso. Gómez Prado ha confirmado que acudirá el próximo sábado a las 18.30 al centro cultural.