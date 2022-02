“Ningún árbol de Gondomar tiene peligro”

El estado de los árboles de la vía pública fue objeto de suspicacias ayer en Gondomar. Tras el aparatoso accidente del que una familia con un niño de 5 años salió ilesa casi de milagro la tarde del jueves al caerle un chopo de grandes dimensiones sobre el coche en el que circulaba por el centro urbano, la duda sobre el resto de los troncos era inevitable en las conversaciones y en el debate político. El BNG urge al gobierno municipal que investigue las causas que provocaron el desplome y a realizar una inspección “para evitar que a situación se repita”. El alcalde, Paco Ferreira, se muestra tajante: “Ningún árbol del patrimonio municipal de Gondomar tiene ningún peligro. Casi todos son nuevos y la empresa de jardinería está muy pendiente de todos ellos. Además se realizan podas y un mantenimiento riguroso”. Descarta un control especial tras el siniestro, que atribuye a una casualidad.

Cuando el chopo se derrumbó y los bomberos del GES cortaron lo cortaron en trozos para retirarlo de encima del vehículo pudo comprobarse que la base estaba podrida. Así lo confirmaron tanto los efectivos que participaron en el operativo como el concejal encargado de los jardines municipales, José Luis Alonso. Pero antes, aseguran tanto Ferreira como el edil, el árbol “no había presentado indicios de deterioro”. “Si supiéramos que estaba mal ya no estaría en pie”, recalca Alonso.

"Este gobierno, cuando existe una mínima amenaza de que un árbol pueda causar daños a personas o a bienes, lo tala”, asegura el regidor

Pero la portavoz del Bloque, Manuela Rodríguez, insiste en “que se esclarezan as circunstancias que produciron un colapso desta magnitude en ausencia de vento ou temporal”. “Este tronco foi obxecto de colocación de multitude de luces LED como parte do alumeado de Nadal do Concello, inaugurado a primeiros de decembro e retirado recentemente, polo que entendemos que o goberno local debía ter perfecto coñecemento do seu estado”, recalca.

Ferreira deja claro que el chopo que se desmoronó estaba “vigilado y bien podado” y que “cuando se colocó al alumbrado de Navidad no se detectó nada”. El regidor considera “curioso” que “los mismos que nos critican cuando talamos árboles por estar en mal estado como los de la Casa Peralba, donde amenazaban con caerse las ramas, o junto al viejo centro médico, son los que ahora hablan de inspecciones. Lo que tenemos que agradecer es que no hubiera víctimas y no hay que ser alarmistas y buscar problemas donde no los hay, porque este gobierno, cuando existe una mínima amenaza de que un árbol pueda causar daños a personas o a bienes, lo tala”.

En cualquier caso, Ferreira ruega a cualquiera de sus adversarios políticos o vecinos en general que “comunique cualquier anomalía que pueda encontrar en cualquiera de los árboles de la vía pública para actuar cuanto antes, en lugar de limitarse a criticar”.