Embargan cuentas a decenas de vecinos de Gondomar por un error de cobro de recibos

“De repente un día llegas al banco y te dicen que tienes un embargo de cuenta del ORAL ordenado por el Concello por no haber pagado un recibo que sí has pagado. Y que has reclamado en la oficina municipal pero no te han hecho ni caso. Es un engorro que te endosan sin comerlo ni beberlo. Indignante”. Es lo que le ha ocurrido a una vecina de Gondomar que prefiere permanecer en el anonimato y a otros muchos como ella que han sido víctimas de un error masivo en el cobro de recibos municipales.

El Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL), dependiente de la Diputación de Pontevedra, se encarga de la mayoría de tasas e impuestos municipales del municipio, como el IBI, el de vehículos de tracción mecánica o el recibo de la recogida de basura, entre otros. Pero algunos como la tasa de saneamiento y la correspondiente a las plazas de taxi o vados se gestionan todavía desde las dependencias municipales. Allí figuraba una larga lista de recibos impagados por dichos conceptos correspondientes a los años 2018 y 2019. Para agilizar los cobros y evitar una sobrecarga de trabajo en los negociados del Ayuntamiento, el gobierno municipal decidió encargar al ORAL la percepción de todos ellos, según explica el alcalde, Paco Ferreira, que atribuye el problema a un “fallo” administrativo. “Quizás no se verificaron correctamente los pagos”, precisa. El alcalde atribuye el problema a un "fallo" administrativo Ni el Concello ni tampoco la Diputación informan sobre el número de afectados, pero lo cierto es que el asunto llevó a cientos de vecinos – “incluso más de mil”, según fuentes extraoficiales– a desplazarse a la oficina del ORAL en A Ramallosa para resolver el asunto en las últimas semanas. Parte de ellos lo hicieron rápidamente presentando allí mismo los recibos o los justificantes de pago. Pero también son muchos los que habían tirado los recibos o que habían recurrido a las transferencias sin dejar claro quién efectuaba el pago o el domicilio, de manera que resulta muy complicado acreditar que la cuota está liquidada. Es a esos a los que se les cobra por segunda vez y con recargo del 25%. El precio pasa de 25 a 30 euros, según las fuentes consultadas. Unos lo afrontan y otros presentan reclamaciones mientras que el ORAL les embarga la cuenta para recuperar la cantidad supuestamente adeudada. Los que prefirieron tratar de solucionar el problema en las oficinas municipales no lo han logrado en su mayoría, de modo que se encontraron con la retención de la tasa en la cuenta al acudir a la sucursal bancaria. El PP pide una auditoría interna y que se abra un punto de información para los afectados Las críticas del PP se centran en el gobierno municipal. Su portavoz, Paula Bouzós, considera “muy grave que se hayan creado estos prejuicios a los vecinos por una negligencia” . La líder de los populares denuncia que la “irresponsabilidad” del gobierno municipal ha generado situaciones críticas como “estar a punto de perder subvenciones por deudas inexistentes con la Administración” e insta al alcalde a “no mirar para otro lado y dar una solución a esos vecinos que se están afectados que, sin culpa, se están encontrando sus cuentas embargadas”. Bouzós lamenta incluso que “todos los que reciben los embargos son casualmente los que presentaron sus reclamaciones en el Concello o que no pudieron hacerlo por no conservar los justificantes de pago”. La popular considera que “en la cuenta corriente del Concello tuvo que entrar el dinero de esos pagos”, por lo que exige que se realice una auditoría interna para esclarecer lo sucedido y se abra un punto de información para ayudar a los afectados a realizar los trámites. La popular advirtió del problema en el pleno de diciembre, cuando comenzaron a remitirse estos recibos atrasados a los vecinos. Bouzós había solicitado en pleno que se paralizase inmediatamente la gestión por parte del ORAL hasta esclarecer de forma fidedigna los pagos, ya que muchos vecinos no encontraban los justificantes.