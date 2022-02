El PP de Ponteareas considera que las recientes pintadas realizadas en Ponteareas para señalizar una calle peatonal contribuyen “a la política del feísmo”, por lo que preguntará al bipartito el motivo de dichas pintadas en el centro urbano, asegurando que “están generando muchos comentarios negativos entre vecinos y comerciantes de la zona”.

“Los vecinos están atónitos con esta chapuza. No saben si es una broma de mal gusto o si esto se va a quedar así definitivo. Desde luego el PP no tiene conocimiento de estas decoraciones y no las va a apoyar, no solo porque contribuyen al feísmo del pueblo, sino porque confunden a los viandantes y conductores. Tienen todavía la Plaza Bugallal sin terminar y ya están generando problemas en otros viales próximos con estas ocurrencias”, critican los populares.