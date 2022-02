A taparía baionesa “La Mini” acolle este sábado, día 19, un novo recital poético á hora do vermú. O filólogo, especialista en toponimia, profesor universitario, escritor, poeta e reputado palindromista, ademais de numerario da Real Academia Galega, Gonzalo Navaza, será quen lea algunha das súas últimas obras poéticas ou narrativas a partires das 12.30. O establecemento puxo en marcha as “Lecturas poéticas” coordinadas polo poeta Xosé María Álvarez Cáccamo en novembro co obxectivo de xuntar poesía e gastronomía ao aire libre, ó pé da Fonte de Zeta. No caso de choiva, o acto trasladarase ao interior do local.