El portavoz del BNG de Soutomaior, Manu Lourenzo, se mostró crítico con los presupuestos de este año, ya que considera que evidencian la “ausencia total dun proxecto” de Concello por parte del gobierno local.

Lourenzo justifica esa falta de proyecto en que “ano tras ano o alcalde repite o mesmo discurso nos plenos sobre os orzamentos”. Asegura que las nuevas cuentas “nin se axustan á realidade actual nin as necesidades da veciñanza”, ya que los responsables municipales no se reunieron con el BNG para consensuarlas, “pero nin sequera o fixo cos colectivos e axentes sociais que integran o concello e que teñen unha serie de demandas e de necesidades que, na súa gran maioría, non se ven reflectidas neste orzamento aprobado de xeito unilateral polo PP”.

El portavoz acusa al gobierno local de “non tomar con seriedade o documento máis importante do Concello, xa que marca como se van empregar os cartos da veciñanza durante todo 2022”. Lourenzo también señaló que el hecho de que el alcalde lleve seis años seguidos presentando los presupuestos fuera de plazo “é unha mostra evidente desa falta de seriedade, e iso é só culpa da incapacidade do goberno local”, indicó.