As Neves quiere prevenir los incendios poniendo a producir 36 hectáreas privadas

As Neves fue uno de los municipios que más sufrió por los incendios de octubre de 2017. Desde entonces, las llamas despertaron en el Concello la necesidad de prevenir una nueva masacre forestal que, por suerte, en el caso de As Neves, no se cobró ninguna vida humana. La figura de la “Aldea Modelo” fue vista por el gobierno local como un instrumento interesante para reducir el riesgo de incendios y desde entonces la Consellería de Medio Rural y el Concello trabajan para implantarlo en As Neves. Esta abarcaría 35 hectáreas de suelo rústico entre las parroquias de Tortoreos y Rubiós. El objetivo es limpiarlas y ponerlas a producir sin ningún coste para sus dueños, que además seguirían siendo los propietarios.

Los vecinos fueron llamados esta semana por el Concello a una reunión en la que el subdirector de Mobilidade de Terras, Alejandro Sánchez de Dios, explicó en qué consiste una “Aldea Modelo”. Se trata de una herramienta concebida para crear actividad económica en el rural, contribuyendo a generar riqueza y a fijar población, y, lo más importante en el caso de As Neves teniendo en cuenta el episodio de octubre de 2017, a prevenir incendios forestales. "Lo primero que vamos a hacer es limpiar todo y hacer un levantamiento topográfico y una revisión del catastro" “Lo primero que vamos a hacer es limpiar todo y hacer un levantamiento topográfico y una revisión del catastro. Todo sin coste para los propietarios, que tendrán la posibilidad de inscribir las parcelas en el registro de la propiedad”, explicó Alejandro Sánchez de Dios. “Luego estudiaremos el terreno y veremos para qué puede ser utilizado”, continuó detallando el subdirector de Mobilidade de Terras, haciendo hincapié en que es un instrumento completamente voluntario y que los que se sumen a él van a cobrar un arrendamiento por las tierras. Solo se llevará a cabo esta “Aldea Modelo” en As Neves si por lo menos el 70% de los propietarios están de acuerdo. Son un total de 359 los propietarios de las 819 parcelas que abarcarían las 35 hectáreas de esta “Aldea Modelo”, los cuales pueden informarse a partir de mañana en la Casa de la Música de Rubiós, donde personal de Expoaga informará y solucionará las dudas de estos propietarios. La oficina estará abierta de lunes a jueves en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. “Es un proyecto ilusionante”, resume el alcalde de As Neves, José Manuel Rodríguez, indicando que las tierras pasarían “del abandono a la utilidad” y que repercutiría en la creación de empleo y riqueza gracias a la producción de productos con sello ecológico.