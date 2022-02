El PP municipal de Redondela viene de denunciar los “incumplimientos constantes” de los acuerdos plenarios por parte del Gobierno local. Así, los populares afirman que la alcaldesa, Digna Rivas, “no ha respetado ni una sola de las decisiones de la Corporación, incluyendo varias votadas por ella misma”.

La portavoz municipal del Partido Popular de Redondela, Carmen Amoedo, quiso recordar que “hay decisiones votadas por mayoría e incluso por unanimidad, apoyadas por tanto por los concejales socialistas, que la alcaldesa no ha puesto en marcha”. Amoedo criticó que “Rivas se olvida que la apoyan siete concejales de 21 de la Corporación y se cree que puede gobernar por decreto”.

En este sentido, la portavoz del PP local enumeró diferentes cuestiones que considera que el gobierno local no ha cumplido, tales como la eliminación del peaje de Rande, la investigación de las obras de la playa de Rande, la puesta en marcha del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES), la presentación del borrador de los Presupuestos municipales o la convocatoria de una Comisión de Seguimiento de la AP-9.

Ejemplos concretos

Carmen Amoedo indicó que “respecto al peaje de Rande, la postura de Rivas ha sido apoyar a Abel Caballero y sus reivindicaciones. No ha protestado porque no se haya eliminado el peaje de Rande; ha consentido que se trate a los redondelanos cono ciudadanos de segunda, frente a otros, como los de O Morrazo, que no tienen que pagar por ir y volver a Vigo”.

En cuanto a las obras de acceso a la playa de Rande, la portavoz popular indicó que la regidora de Redondela “tampoco ha respetado el acuerdo mayoritario del Pleno para que se aclaren las múltiples irregularidades en la ejecución de las obras de acceso a la Playa de Rande”. Asimismo, respecto a la creación del GES, Amoedo apuntó que desde el gobierno local “no han hecho absolutamente nada salvo incumplir el primer convenio firmado con la Xunta”. Por último, el PP insistió en que no se sabe nada del borrador de los presupuestos.