“A un niño obeso no se le debe echar la culpa; lo que hay que hacer es empatizar”

“Lo primero que debemos hacer ante un niño obeso es no discriminarlo, no culpabilizarlo ni estigmatizarlo y ser empáticos”. Así comenzaba el dietista-nutricionista Julio Basulto la última jornada de la séptima edición de la Semana da Educación de Tomiño, un broche de oro ante el numeroso público que se congregó en el auditorio de Goián. “Este éxito nos anima a preparar ya las conferencias del año que viene, y va a ser un gran reto superarnos día a día para que estas charlas os gusten y saquéis de ellas buenos consejos y aprendizajes”, destacó la alcaldesa, Sandra González.

“En esta ocasión hablamos de alimentación, un tema que nos preocupa mucho también a nivel municipal, ya que Galicia tiene una de las tasas más altas de sobrepeso y obesidad infantil de España y eso es algo que podemos mejorar desde las instituciones y las familias. En lo que podamos tenemos que colaborar para evitar que por primera vez en la historia de la humanidad nuestros hijos e hijas puedan tener peor calidad de vida que la de sus padres y madres”, recalcó la regidora.

El 70% es genético

Unos índices sobre los que también habló el conferenciante Julio Basulto, que salientó que “la obesidad, como la sordera, no se elige, sino que el 70% es genético y hay muchos factores que multiplican por mucho el riesgo de padecer la obesidad”. “La perfección no se consigue cuando no queda nada que añadir, sino cuando no queda nada que quitar. Y yo no sé lo que hay que comer, pero sí lo que debemos de eliminar. No se trata de comer bien, sino de dejar de comer mal”, explicó. Para este docente y divulgador, las claves de educar desde la mesa pasan por diez pasos que se deben evitar: no convertir la hora de la comida en una batalla, no sermonear a los niños “sobre cosas que muchas veces desconocemos”, no comer con el móvil en la mano y apagar la televisión para mirar a los hijos, no chantajear ni amenazar, no mentir con cuestiones nutricionales, no prohibir cocinar a los más pequeños y, por supuesto, no pertenecer al club del plato limpio y dejar que los hijos coman lo que precisen, “porque el apetito de los niños es como el pestañeo, errático e impredecible, solo si tu hijo o tu hija saben si esa semana tienen que crecer o no”.

Con un tema que preocupa tanto a padres y madres, Julio Basulto también dejó al público sus recomendaciones para que los adultos del mañana tengan mejor salud y más ganas de vivir. Así, salientó la importancia de evitar ser autoritario, ya que los estudios aseguran que “multiplica por cinco el riesgo de obesidad”, y comer en familia, algo que “reduce escandalosamente el índice de trastornos alimentarios, de obesidad, de fracaso escolar…”. “Los niños y niñas que comen en la escuela comen mejor que los que lo hacen en casa, aunque los que comen en casa de mayores se alimentan mejor. ¿Por qué? Porque la clave no está en que de pequeño coman bien, sino en que coman en familia”, explicó.