El Ministerio de Transportes destinará 3,5 millones a la reposición de viales en Chapela

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció ayer la aprobación del proyecto para reponer los viales de Chapela afectados por las obras de ampliación de la autopista AP-9 a su paso por la parroquia redondelana. La actuación, que cuenta con un presupuesto de licitación de 3,57 millones de euros, se encuentra recogida en la adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y la concesionaria Audasa, aprobada por Real Decreto 1359/2018, de 29 de octubre.

Entre las obras previstas se encuentran la adecuación y mejora de los caminos Penisal, Torreiro, Camiño da Igrexa y Pasán, mediante la reposición del firme, la disposición de aceras, la creación de zonas ajardinadas y sendas peatonales. Asimismo, se dotará de continuidad al Camiño da Igrexa hasta la calle Pasán, siendo necesario para ello ampliar la pasarela peatonal de Chapela, que cruza la autopista AP-9; y también se contempla la reordenación de la sección transversal del paso superior sobre la autopista de la calle Pasán, con el objetivo de permitir la disposición de un itinerario peatonal sobre el mismo.

Por otra parte, se proyecta adecuar el entorno del IES Chapela, mediante la disposición de una dársena para subida y bajada de estudiantes que viajan en vehículo privado, y que actualmente no disponen de espacio habilitado en la avenida de Redondela para realizar esta operación. Por último, también se proyecta la ampliación del paso superior de Trasmañó, la reposición y mejora de Camiño Mouriño, y otras actuaciones de integración ambiental, estética y paisajística, compatibles con la actuación de disposición de pantallas antirruido en este tramo, “cuyo proyecto se está desarrollando paralelamente”.

Satisfacción de Rivas

La alcadesa de Redondela, Digna Rivas, manifestó su satisfacción ante el anuncio por parte del Mitma destacando que “os compromisos que adquire o Goberno de Pedro Sánchez non quedan en palabras baleiras ou boas intencións, senón que se cumpren”. En este sentido, la regidora afirmó que “dixemos que a reposición de viais estaría solucionada no primeiro trimestre do 2022 e aí estamos agora”.

Rivas también hizo referencia al “incansable traballo e compromiso da Asociación de Veciños de Chapela e da Asociación de Afectados pola AP-9 e, froito dese traballo conxunto co goberno local, agora estamos falando de poñer punto e final a un problema que afectaba seriamente á calidade de vida da veciñanza da contorna da AP-9. Por fin temos unha solución definitiva ás xustas demandas veciñais”.