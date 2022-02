Gondomar urge los descuentos del bus metropolitano tras siete años de exclusión

El plan de transporte metropolitano del área de Vigo cumplirá siete años en abril sin Vigo ni Gondomar. El gobierno municipal de la ciudad olívica ha manifestado en varias ocasiones su negativa a formar parte de la red que ofrece descuentos en los viajes a los vecinos de doce municipios, pero al de Gondomar sí le interesa que sus ciudadanos se beneficien de las rebajas, aunque inicialmente lo rechazase por no resolver el conflicto de intereses entre concesionarias que dejaba “tirados” a los usuarios de una de las empresas en Mañufe, a un kilómetro del centro urbano. Un año después de resolverse el problema con el cambio de adjudicataria del servicio, los viajeros gondomareños no entienden por qué han de seguir pagando más que los que cogen el bus en cualquiera de los ayuntamientos adheridos, sobre todo después de que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade renovase los convenios con todos ellos hace apenas dos meses. La Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar exige tanto al departamento autonómico como al Concello la incorporación. “Xa está ben de agravio comparativo”, recalca su portavoz, Manuela Rodríguez.

La Corporación gondomareña aprobó la entrada en el plan de transporte en 2017 tras dos años de rechazo, pero la Consellería consideró que había perdido su oportunidad y lo colocó a la localidad a la cola de una serie de municipios que también habían solicitado la adhesión. Dos años más tarde, el departamento que dirige Ethel Vázquez decidió sustituir los planes metropolitanos por la llamada Área de Transporte de Galicia, un sistema homogéneo de bonificaciones para todos los usuarios gallegos, vivan donde vivan. El proyecto estaba previsto para extenderse por el territorio gallego el año pasado, pero la pandemia lo frenó y la consellería espera ponerlo en marcha este año, antes del verano si es posible, según señalan desde Santiago. Será entonces cuando Gondomar disfrute de las mismas rebajas que el resto, apuntan.

En espera por el convenio

El alcalde, Paco Ferreira, confía en que así sea, después de mantener conversaciones con la conselleira, asegura. “Nosotros ya le hemos transmitido en varias ocasiones nuestra voluntad de entrar. Ahora solo esperamos que nos llamen de la consellería para firmar el convenio. No sé a qué esperan”, explica.

Desde la plataforma de usuarios desconfían de las palabras de unos y de otros. “O que queremos é menos propaganda e máis feitos. Fan brindis ao sol pero non hai nada escrito”, afirma Rodríguez . “Tiveron a oportunidade de incluir a Gondomar cando se asinaron os convenios cos doce concellos da área e non o fixeron e aquí seguimos os usuarios sen os descontos dos que desfrutan os seus veciños. Non se entende que se nos castigue cando nos correspondían as bonificacións desde un principio”, recalca.

Sí se benefician de las ventajas los menores de 21 años, con la Tarxeta Xente Nova que la Consellería sí extendió a todos los jóvenes gallegos. Son ya 587 los gondomareños que la utilizan. Durante 2021 y lo que va de 2022 realizaron un total de 31.263 viajes y se ahorraron 34.361 euros.