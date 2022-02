El Partido Popular de Ponteareas recuerda al bipartito formado por el Bloque Nacionalista Galego y por el Partido Socialista que “aún están a tiempo de solicitar la ayuda que convoca la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda para rebajar el recibo de la recogida de basura a los vecinos y a las vecinas”. Una rebaja que, según explica la portavoz Belén Villar, reduciría en cuatro euros el importe en la factura de las viviendas que pertenecen al casco urbano y en 2,50 euros en el caso de las zonas rurales.

En este sentido, los populares de la villa del Tea anuncian también que comenzarán “movilizaciones en las redes sociales” para preguntar a los vecinos “si quieren que continuemos por esa vía” y para ofrecer información sobre la aplicación de este canon que el Ayuntamiento de Ponteareas puede aplicar “si solicitan esta ayuda y no les costaría nada hacerlo”. Aún tienen tiempo, recuerda Villar, hasta el uno de marzo de 2022. Y en el caso de que no lo hagan, incide la líder de la oposición, “es porque no hacen los deberes”. Emplearán el hashtag #BaixadaDoLixoXa para reunir los comentarios y las interacciones que se publiquen sobre el tema.

También habló Villar sobre asuntos de actualidad municipal, como la crisis que existe entre la asamblea Ponte Solidario y la concejala de Benestar Social, Verónica Carrera, sobre las listas de espera para recibir la atención de las trabajadoras sociales. Una situación que calificó de “muy grave”. Además, al próximo pleno municipal llevarán una moción para que el gobierno liderado por la nacionalista Cristina Fernández Davila aclare si, finalmente, la Administración local firmará el convenio con la Xunta de Galicia para la explotación de la estación de autobuses.