Otilia celebra los cien tras superar el COVID

Hace tan solo dos semanas que superó el COVID y ahí la tienen, soplando las cien velas con una treintena de invitados al banquete seguido de baile que su familia le organizó ayer en el restaurante A Queimada de Nigrán. Ni el virus ni la muñeca rota como consecuencia de una caída al levantarse de la cama han logrado borrar la sonrisa de Otilia, que ha llegado al siglo de vida sin más medicinas que el amor. “No tengo ningún secreto, solo que me quieran y nada más”, contesta cuando se le pregunta qué hay que hacer para alcanzar su edad.

Y es que el cariño es para ella fundamental y lo ha cosechado durante toda su trayectoria vital. Tanto, que disfruta de una gran familia sin haber parido nunca. Se ocupó de cuidar de los ocho hijos de sus vecinos desde que nacieron y ellos le devuelven el afecto con la mayor de las gratitudes. Uno de ellos, Víctor Montes, vive con ella desde hace treinta años y ha creado su propio nido bajo su techo. Se casó con María Luisa Chavaud y tuvieron dos pequeños, Paula y Marcos, de 17 y 12 años. Y todos son para Otilia “lo más grande”. “Doy gracias a Dios por darme estos cuatro hijos que no me merezco”, afirma ante la tarta de cumpleaños.

Otilia nació un 9 de febrero de 1922 en la parroquia nigranesa de Parada y su abuelo la inscribió como Matilde Villar Villar, pero una confusión al regresar a casa y comunicar el nombre de su nieta hizo que se la conozca como Otilia en todo el Val Miñor y alrededores. No hace mucho que descubrió su verdadero nombre al realizar unas gestiones administrativas.

Son varias las generaciones de miñoranos que le compraron chuches y tabaco a las puertas de la discoteca Ramallosa 2000. Allí colocaba su mesa con la mercancía todas las noches de fin de semana desde finales de los 70 del pasado siglo hasta poco después del cambio de milenio.

Su último viaje fue en octubre, acudió a un bautizo en León con su familia

Pero antes de eso trabajó en el campo. Desde muy joven fue jornalera y acudía al mercado de A Ramallosa con sus verduras y hortalizas para venderlas o practicar el trueque y regresar a casa con carne, pescado, harina o lo que fuese necesario. “A veces cambiaba sus productos por chocolate para nosotros”, recuerda emocionado Víctor. Y es que fuera de la jornada laboral se desvivía por sus pequeños vecinos y no dejó de hacerlo cuando crecieron. “A mí me esperaba cuando volvía de la discoteca, me daba mil pesetas para gasolina cuando me hacían falta, me daba buenos consejos y me escuchaba. Ser madre no es cambiar un pañal, sino dar un beso y un abrazo cuando se necesita. Ella es para mí una madre al cuadrado. Una persona que siempre me entendió, muy adelantada a su tiempo”, destaca.

Por todo ello Víctor y su familia se dedican por entero a cuidar a Otilia. Juntos festejan, hacen viajes... El último, en octubre, cuando se desplazaron a León para un bautizo y no hace demasiado tiempo que pasaron unos días en Tenerife. Con ellos, se va “al fin del mundo”, afirma ella agradecida.

A la fiesta de ayer se desplazó con mucha ilusión y ganas de compartir momentos con sus seres queridos, que la colmaron de regalos. También brindó con el alcalde, Juan González, que se presentó en pleno baile para felicitarla y entregarle flores y una placa conmemorativa en nombre de todos los vecinos de Nigrán.