“Desde que somos pequeños se nos marcan límites y se nos categoriza. Eso impide que las personas puedan tener diferentes inquietudes. El problema de los jóvenes no suele ser que no les guste nada, sino que les gustan muchas cosas muy diferentes que no encajan en la categoría A ni en la B”. Así comenzó Maitane Alonso a explicar al público de la VII Semana da Educación de Tomiño su experiencia personal desde que la curiosidad la llevó con 16 años a crear una máquina para la conservación alimentaria que diese salida a toda la comida que sobrara de las contundentes parrilladas que hacía su padre. Ahora, con 21 años, esta investigadora y estudiante de medicina se ha convertido en la conferenciante más joven de las siete ediciones de la Semana da Educación.

Maitane Alonso animó al público a pasar de la curiosidad a la realidad y a plantearse no dejar guardada en un cajón cualquier idea que surja que pueda tener potencial para crear impactos positivos en la sociedad. “Sentimos que los investigadores son algo muy lejano, pero todos llevamos uno de ellos dentro”, defendió en su conferencia.