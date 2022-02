La polémica por la implantación del bachillerato de Artes en el concello de Redondela llegó de nuevo ayer al debate del Parlamento de Galicia, en esta ocasión de la mano del diputado nacionalista Manu Lourenzo, quien recriminó a la Xunta el “incumprimento do acordo parlamentario aprobado o pasado 22 de setembro”.

En su intervención, Lourenzo acusó a la Consellería de Educación de “mentir e marxinar” a las familias utilizando “un argumento técnico” para ocultar “unha decisión política”. En este sentido, el diputado del BNG pidió al conselleiro Román Rodríguez que “abra os ollos” porque, según afirmó Manu Lourenzo, “moitos estudantes de Redondela non poden desprazarse a outros lugares e se ven obrigados a estudar algo que non os apaixoa nin os motiva”, a lo que añadió que “estas palabras non son miñas, son de Estela, unha moza de 15 anos que hai uns días na concentración convocada polos ANPAS de Redondela dirixíase deste xeito a todas as persoas congregadas. Trece ANPAS de centros públicos de Redondela que trasladan o seu malestar porque a Xunta minte e marxina as familias destes concello”.

El portavoz del BNG insistió en que el conselleiro de Educación es el que debe dar explicaciones a todas estas familias “que están pendentes da implantación do bacharelato de Artes en Redondela”. Así, Manu Lourenzo apuntó que, “Román Rodríguez debe explicar porque a Federación de ANPAS, tras dirixirse a Xefatura territorial a única resposta que atoparon foi o avergoñante silencio do Partido Popular é isto sucede porque o PP está no pim pam pum e botando balóns fóra para culpabilizar a outras administracións”, concluyó el nacionalista.