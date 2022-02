Los vecinos de Pazos intensificarán sus protestas por la mejora de la EP-2702

Tras haber llevado a cabo cortes de tráfico durante todos los lunes del pasado mes de enero para reclamar la mejora de la seguridad vial en la carretera EP-2702, que enlaza Amoedo y Os Valos, y al no haber recibido respuesta por parte del Concello de Pazos, cerca de 40 vecinos del municipio se concentraron ayer frente a la Casa Consistorial para reclamar a la Administración local que ceda los terrenos necesarios para que la Diputación de Pontevedra, titular del vial, pueda poner en marcha el proyecto de mejora.

Desde la Plataforma pola Mellora da EP-2702, cuyos integrantes mantuvieron recientemente un encuentro con la institución provincial, se aseguró que “a Deputación estaba pensando en comezar xa as obras nun tramo, pero como non dispoñen dos terreos non poden executar o proxecto redactado. Tan só poderían asfaltar e gañarlle terreo aos taludes e ampliar o ancho de vía, pero non sería o plan de mellora”.

El principal malestar por parte de los vecinos viene derivado por “a falta de traballo e de vontade por parte de Concello para buscar unha solución”. En este sentido, desde la plataforma vecinal indicaron que “varias persoas das presentes na última xuntanza, que posúen terreos no tramo no que presuntamente se está a traballar, manifestaron que o Concello non se dirixiu a elas para nada”, por lo que intensificarán sus protestas.