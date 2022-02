El PP de Ponteareas critica la abstención de los grupos de gobierno, BNG y PSOE, y de los independientes de Ponteareas, ACIP, “por no apoyar la solicitud de duplicar la financiación para el servicio de emergencias y extinción de incendios”, según explica la portavoz Belén Villar. Por su parte, ACIP argumenta que “nos abstuvimos porque el Concello no tiene ningún tipo de competencia porque se trata de un convenio entre la Xunta de Galicia y la Diputación”. Y el gobierno apunta, según cuenta los nacionalistas, en el mismo sentido porque “es un servicio supramunicipal, competencia de la Xunta y que con la abstención no impedimos que se negocie, pero no es una competencia del Concello”.

El PP insiste en que “lamentamos que ni el bipartito ni el grupo ACIP quisieran presionar a la Diputación para que se aumenten la cuantía del convenio GES que hace referencia al servicio de Extinción de incendios y emergencias”. La votación tuvo lugar en el pleno ordinario del mes de noviembre.