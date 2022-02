Estudiantes de Redondela: “O bacharelato de Artes é unha necesidade; queremos poder cumprir os nosos soños”

“Cando era pequena non sabía que quería estudar no futuro; pero logo decateime de que me encantaba o mundo do audiovisual. En terceiro da ESO, a orientadora recomendoume facer o bacharelato artístico. Tardei meses en tomar a decisión porque iso suporía que non podería graduarme cos meus compañeiros, pero se me quedaba para facer o de Ciencias Sociais ía arrepentirme. Ninguén quere ver o sacrificio que teñen que facer os estudantes que marchan a Vigo ou Pontevedra para cumprir os seus soños, mentras que moitos non poden permitirse pagar o desprazamento de luns a venres, ida e volta, e teñen que quedar en Redondela estudando algo que non lles apaixona. O bacharelato de Artes é unha necesidade en Redondela, porque somos adolescentes que queremos poder cumprir os nosos soños”.

Son las palabras de Estela Mouriño, estudiante de cuarto de la ESO en el IES Mendiño, una de las jóvenes que reivindicó ayer frente al Concello de Redondela la implantación de la especialidad artística en los institutos del municipio. Cerca de 200 personas se concentraron en la Praza del Concello redondelano en una movilización convocada por la Federación de ANPAS de Redondela, que aglutina 13 asociaciones de este municipio y también de Pazos de Borbén. Colectivos, asociaciones, artistas y vecinos del municipio se congregaron para exigir a la Xunta de Galicia que cumpla con lo “prometido”. Entre los asistentes también se encontraban docentes de los institutos redondelanos, como Sonia Míguez, maestra en el IES Floriani, quien indicó que “a arte é algo inherente ao ser humano e pode converterse nun futuro profesional para os nosos alumnos, que como non poden formarse en Redondela teñen que emigrar a outros concellos ou renunciar á súa formación e facer algo que non lles gusta. En Redondela hai demanda e potencial artístico para implantalo”, afirmó con rotundidad. En la protesta, la portavoz de las ANPAS de Pazos de Borbén, Selene Domínguez, afirmó que tras realizar un sondeo entre los alumnos, un 41% manifestó su interés en cursar la especialidad artística. Sin embargo, un 63% afirmó que no tendría medios para desplazarse a Vigo, Pontevedra o Mos. Por su parte, el portavoz de la Federación de las ANPAS de Redondela, Francisco Álvarez, hizo referencia a que “no seu día foi aprobada por unanimidade unha moción no Pleno municipal, posteriormente, no Parlamento galego, tamén por unanimidade, polo que queremos que se cumpra co pactado”. Álvarez anunció que no descartan llevar a cabo más movilizaciones, puesto que, según apuntó, “queremos que o estudantado de Redondela poida marcar a opción de Artes no curso que vén, porque Redondela é o cuarto concello máis poboado da provincia e merece ter esta especialidade”, concluyó.