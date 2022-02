Caldelas eleva al Parlamento gallego la reposición del acueducto del Pontillón

Año y medio después de que los vecinos de Caldelas intentaran paralizar el repentino desmantelamiento de un acueducto con más de 200 años de historia, sus restos siguen guardados en la nave municipal de Guillarei, aunque no por falta de empeño por parte de la Asociación Patrimonial e Etnográfica Acueducto de Caldelas, colectivo que se creó para luchar por la reposición del canal, popularmente llamado Pontillón. Desde entonces han movido cielo y tierra para que su acueducto vuelva a casa. “Llevaremos su restitución ante el Parlamento Europeo si hace falta”, advierte Silvia Soutelo, portavoz del colectivo.

Pero antes de elevar el tema a la Cámara europea, la asociación está agotando las vías previas. Ya se han reunido con responsables de Patrimonio en la Xunta y se han entrevistado con la Valedora do Pobo, aunque sin resultados tangibles. Por ello, esta semana han invitado a los diputados de los tres grupos políticos del Parlamento gallego, PP, PSOE y BNG, al lugar que antes ocupaba el acueducto del Pontillón. Acudieron a la llamada el popular Moisés Rodríguez, la socialista Leticia Gallego y el nacionalista Manuel Antonio Lourenzo.

“Se mostraron superinteresados y apenados”, destaca la portavoz vecinal, adelantando que “se comprometieron a presentar una acción en el Parlamento, que podría ser una proposición no de ley, para reclamar la restitución y catalogación del acueducto”. “Incluso se propuso la posibilidad de presentar una iniciativa conjunta de los tres partidos, lo cual sería un hito”, comenta Silvia Soutelo.

Contencioso-administrativo

Paralelamente, el Concello de Tui informó a la asociación de que iniciará un proceso contencioso-administrativo para reclamar dicha restitución; y, si nada devuelve el acueducto del Pontillón al río Caselas, “estamos dispuestos a llevarlo al Parlamento Europeo porque se incumplieron algunas normas en la ejecución del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil”, advierte el colectivo.

En este sentido, cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil desmontó el acueducto en el verano de 2020 justificando que impedía la subida de los salmones en el río Caselas. Parte de las piedras que configuraban el canal incluso se llevaron a un vertedero de Ponteareas, pero el Concello de Tui consiguió rescatarlas y ahora están en la nave municipal de Guillarei a la espera de ser devueltas a su lugar de origen.

Para proteger este legado arqueológico y etnográfico, la asociación trabaja también en su catalogación como patrimonio de Galicia, pero por el momento no cuentan con el beneplácito de la Xunta. “Patrimonio dice que no hay evidencias suficientes de que hubiera un acueducto”, comenta Silvia Soutelo, reivindicando que, durante décadas, el acueducto del Pontillón “era la única fuente de regadío en la zona”. Y lo seguiría siendo si no se lo hubieran arrebatado.