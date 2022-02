El BNG municipal instó al gobierno local de Redondela a iniciar los trámites de contratación para incrementar la plantilla del Servizo de Emerxencias e Incendios (SEIS) del concello. Los nacionalistas consideran que “debe aproveitarse a oportunidade do rexeitamento do convenio dos Grupos Supramunicipais de Emerxencia para traballar noutra vía; o SEIS está asumindo as competenzas na materia e unicamente conta con tres efectivos”.

El portavoz municipal del BNG, Xoán Carlos González, defendió que “segundo o convenio que nos presentaron, dende o Concello tería que asumirse a contratación de persoal e con esos mesmos fondos, poderiamos pasar de tres a seis efectivos no SEIS”, concluyó.