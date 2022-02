El Gobierno portugués publicó esta semana el decreto que certifica y oficializa que el Camino Portugués de la Costa termina en Valença, una noticia que ha sido recibida con los brazos abiertos en Tui, donde el alcalde, Enrique Cabaleiro, considera que esta decisión afecta “muy positivamente a la Eurociudad Tui-Valença”.

Dicho decreto reconoce que históricamente las rutas de peregrinación en Portugal confluían en Valença y continúan en la actualidad teniendo en Tui la puerta de entrada a Galicia.

Según la normativa publicada por Portugal, “Con 138 kilómetros de extensión, el Camino Portugués de Santiago- Camino de la Costa, atraviesa los municipios de Oporto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Pólvoa do Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira y Valença”. Dicha certificación “reconoce y preserva el patrimonio cultural y natural asociado al Camino de Santiago y asegura los servicios de apoyo adecuados a los peregrinos”.

Enrique Cabaleiro asegura que esta decisión refuerza el papel central que la Eurociudad Valença-Tui ocupa en las rutas de peregrinación jacobeas de Portugal y supone una nueva oportunidad para Tui, así como un nuevo reto para continuar mejorando la calidad de la oferta de acogida en Tui a todos los peregrinos.