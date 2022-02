El gran apoyo del público en el reciente Benidorm Fest convierte a Rigoberta Bandini, tercera clasificada tras Tanxugueiras, en plato estrella del festival de música Vive Nigrán, que llega a su sexta edición este verano. La artista, que ha conseguido entrar en el Top 200 de Global Digital Artists y acumula más de siete millones de escuchas en Spotify y seis millones de visualizaciones en YouTube, ofrecerá su concierto el sábado 16 de julio en el campo de fútbol de Monte Lourido.

Las entradas, tanto para el recital de Bandini como para el certamen al completo, acaban de salir a la venta a través de Ataquilla.com. El precio inicial para el sábado 16 es de 25 euros más gastos. Los abonos pueden adquirirse por 50 euros más gastos.

Polémica eurovisiva aparte, la autora de “Ay mamá” es uno de los proyectos más exitosos recientes en la escena musical española. Sus primeras canciones se hicieron virales e plena pandemia y se ha convertido en una de las artistas más deseadas por los festivales con canciones como “In Spain We Call It Soledad”, “Perra” o “Too Many Drugs. Sus letras ácidas y divertidas pero nada inocentes y su mezcla de pop y música electrónica pegan fuerte e incrementan su número de seguidores cada día.