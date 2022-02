Una fiesta para que Edna vuelva a ver

Edna Almeida Silva, una joven tudense con una enfermedad degenerativa ocular, necesita 5.000 euros para costear una cirugía que le permitirá “poder volver a ver de verdad”. “Aprendí a ver el mundo y las caras de la gente a la que quiero de manera borrosa y distorsionada”, cuenta Edna, a la que le diagnosticaron queratocono en ambos ojos hace dos años. “Antes iba a la óptica, me graduaba las gafas, y a la semana siguiente ya no veía nada”, recuerda esta tudense que el próximo 22 de febrero se someterá a una operación en el Instituto Oftalmológico de Oviedo. Una intervención en una clínica privada para la que el local de ocio nocturno en el que trabaja limpiando, Licuore, donará la recaudación de una fiesta que organizan en su honor.

“En cuanto nos enteramos quisimos arrimar el hombro”, cuenta Aitor Bouzada, gerente del local, explicando que “el próximo 18 de febrero vamos a hacer una fiesta para todos los públicos, con un precio en la entrada de 5 euros que será íntegramente donado a su causa”. El evento ya se promociona en las redes sociales de Licuore, donde Edna “lleva recibiendo con una sonrisa enorme a cada persona que entra por la puerta desde el primer día, y ni podemos ni vamos a permitir que esa sonrisa pueda apagarse”, aseguran desde Licuore.

“Tengo 25 años y una vida por delante que quiero seguir viendo. Tengo sueños: soy azafata de vuelo y quiero seguir volando”, comenta Edna, explicando que “en la seguridad social no me dan esperanza hasta que pierda totalmente la visión y me puedan hacer un trasplante de córnea”. Su esperanza es también la de sus hermanos, pues se trata de una enfermedad genética que ya han diagnosticado recientemente a uno de sus hermanos, aunque solo en un ojo.

Por falta de recursos, al margen del evento solidario que organiza Licuore, la propia Edna ha lanzado una campaña de crowdfunding para poder recaudar los 5.000 euros que cuesta la operación. En ella explica la enfermedad que padece. “El queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea que reduce progresivamente la visión, hasta el punto de necesitar un trasplante de córnea en el futuro”, indica. Actualmente suple su falta de visión con unas gafas, pues su cuerpo ha rechazado las lentillas esclerales que le recomendaron en otra clínica privada.

“No soporto la luz, veo todo borroso, no puedo sacar el carnet de conducir y casi siempre me duele la cabeza”, lamenta la joven que, tras acudir a varias consultas, solo en esta de Oviedo le ofrecieron una solución sin tener que esperar a perder del todo la visión. “Me van a realizar una cirugía con anillos intracorneales que me va a devolver lo que pensé haber perdido”, explica esta tudense, profundamente agradecida por la iniciativa que va a llevar a cabo Licuore. “Ellos son como una familia para mí, les estaré agradecida siempre”, dice emocionada. La manera de ayudarla combina “fiesta y buen humor”, el próximo día 18, con consumiciones rebajadas y la música de Dumore, Gabri Alonso y Demasiadas Sombras y Pocas Luces.