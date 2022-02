La sexta edición del Vive Nigrán ya tiene fecha y primera artista confirmada: Rigoberta Bandini. El festival se celebrará los días 15 y 16 de julio de 2022 en el campo de fútbol de Monte Lourido, a escasos metros de Praia América. Las entradas para el sábado 16 ya se encuentran a la venta a un precio inicial de 25 euros más gastos a través de la web del festival y de Ataquilla.com. Los abonos también están disponibles por un precio inicial de 50 euros más gastos.

El primer nombre del cartel se desveló a finales de diciembre. Se trata de Rigoberta Bandini, el alter ego de Paula Ribó, que estas últimas semanas ha sido uno de los grandes nombres del Benidorm Fest con la canción "Ay Mama" junto a otros artistas como Tanxugueiras o Rayden. Pese a ser una de las firmes candidatas, finalmente quedó en segundo lugar tras Chanel.

Canciones como "In Spain we call it soledad", "Perra" o "Too many drugs" han conseguido colarse entre las más virales de Spotify por sus letras ácidas y divertidas pero nada inocentes y una adictiva mezcla de pop y electrónica.

Ribó, de 30 años, lleva cantando desde los seis, componiendo desde los siete y ha sido actriz de doblaje: es la voz en español de personajes como Caillou y ha participado en películas como “El viaje de Chihiro". Además, ha publicado una novela de auto ficción llamada "Vértigo" y estrenado sus piezas teatrales como directora, dramaturga y actriz en el Festival Temporada Alta de Girona o el Teatre Lliure, entre otros lugares.