La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, acompañada de la diputada socialista del Parlamento de Galicia Leticia Gallego, visitó ayer los terrenos de finca de A Xinaria, en Chapela, puestos a disposición de la Xunta de Galicia para la construcción de una escuela infantil para la parroquia.

En la visita, la regidora redondelana reivindicó la “urxencia” de la construcción de dicho centro educativo. En este sentido, Rivas recordó que la guardería de Chapela era, en mayo de 2019, “unha promesa electoral do PP que, afirmaban que xa estaba feita, cando o certo é que todos os trámites estaban por facer, incluíndo a modificación das normas subsidiarias para cambiar o uso dos terreos”. La alcaldesa de Redondela indicó que, “pese a estar todos os trámites sen realizar por parte do Concello si que estaban dispostos a facer un convenio exprés, e agora, que toda a documentación está en regra, non hai o máis mínimo interese por facer esta instalación imprescindible para a veciñanza de Chapela”. Digna Rivas afirmó que el Concello tiene “os deberes feitos” y lamentó que la Xunta “só mire as cores políticas e non os dereitos dos veciños e veciñas”.

Por su parte, Leticia Gallego recordó que el PSdG-PSOE presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta para 2022 para que “se incluíra unha partida destinada para a construción da escola infantil de Chapela, unha enmenda que a Xunta de Galicia rexeitou”, concluyó.