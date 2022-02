El Cineclube Val Miñor Alice Guy, en colaboración con el Concello de Nigrán, proyectará este sábado, día 5, a partir de las 19.30 en el auditorio de Nigrán los mejores cortos del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu del año pasado. Los asistentes podrán ver la cinta franco-albanesa “The van”, de Erenik Beqri; la israelí “White eye”, de Tomer Shusan; la eslovena “Sestre”, de Kukla Kesherovic; la belga “Sthephanie”, de Leonardo Van Dijl; y la egipcia “What we don’t know about Mariam”, de Morad Mostafa. La entrada es gratuita.