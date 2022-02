El primer festival de reguetón de Galicia cita a 25.000 personas en Nigrán en agosto

Nigrán se convertirá este verano en la capital gallega del perreo. El Reggaeton Beach Festival, considerado el “mayor urban festival de Europa”, regresa tras una pausa de dos años a causa de la pandemia con citas en diez ciudades españolas. La localidad miñorana es la única elegida en Galicia para desplegar los conciertos y actividades de ocio al aire libre del evento. Lo único que se conoce por el momento es la fecha –13 y 14 de agosto–, que hay un artista confirmado, Justin Quiles, muy reconocido en el universo de la música latina del momento, y que la venta de entradas arrancó el domingo “con muy buen ritmo”. “Lo que podemos decir por ahora es que será algo muy grande con intérpretes internacionales de primerísimo nivel”, asegura André Vázquez, uno de los responsables de la organización, que prevé una afluencia en “25.000 personas” aunque todavía falten siete meses.

Justin Quiles es por el momento el único artista confirmado

Aunque lleve el “beach” –playa en inglés– en el nombre, el RBF de Nigrán no se desarrollará en ninguno de los arenales nigraneses. Tratándose del fin de semana más festivo del verano, no será posible ocuparlos con el recinto. En colaboración con el Concello, la organización busca ubicación para tan multitudinaria fiesta. “Necesitamos mucho espacio para garantizar las medidas de seguridad COVID y para los montajes”, señala el portavoz del festival. Y es que el evento no solo va a ofrecer “bombazos musicales internacionales”, sino también grandes dosis diversión con un parque acuático con aspersores y piscinas hinchables y servicios para los asistentes como diferentes puestos de gastronomía, clases de zumba o de baile latino, talleres, tiendas y “muchas sorpresas”.

Se buscan habitaciones

Todo un atractivo para los jóvenes que genera gran expectación. Tanta, que las reservas hoteleras se han disparado desde que arrancó el año. Numerosos establecimientos de la localidad confirman el lleno para ese fin de semana. No solo por el certamen musical, sino por la coincidencia de la temporada alta de turismo y de bodas. Amador Domínguez, del hostal Venus, asegura haberse visto obligado a rechazar reservas en relación con el festival. “Ya no tengo sitio”, asegura. Lo mismo indica el gerente del Queimada y del Val Convention, Rogelio Comesaña, que tampoco dispone de habitaciones para esas fechas. “Tenemos muchísimas llamadas pero estamos completos ya”, recalca. En el Hotel Miramar también registran gran demanda pero exigen un mínimo de cuatro noches en temporada alta y “no encaja” con lo que les piden. Se desvía así la ocupación hotelera derivada del evento a otros municipios como Baiona o Vigo. En el baionés hotel Bahía ya disponen de habitaciones contratadas.

Suben las entradas

Mientras encuentran alojamiento, los fans pueden adquirir las entradas a través de la web oficial del festival. La venta arrancó el domingo y, aunque la organización prefiere reservarse el número de billetes adquiridos, parecen los suficientes para haber incrementado los precios un 25% en tan solo dos días. De los 40 euros a los que se ofertaba el bono sencillo al inicio el precio ha pasado ya a 50 euros.

A Justin Quiles se irán sumando confirmaciones en las próximas semanas. Tampoco revela André Vázquez nada al respecto, aunque los festivales de Marina d’Or, Madrid, Benidorm, Mallorca, Barcelona, Asturias, Tenerife o Marbella cuentan ya con nombres como Daddy Yankee, Raw Alejandro, Ozuna, Karol G, Myke Towers o bad Bunny.