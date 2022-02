Las ANPA convocan una concentración para reclamar el bachillerato de Artes en Redondela

“Ignoradas” y “despreciadas”. Así se sienten las familias de Redondela que llevan años demandando la implantación del bachillerato de Artes en los institutos del municipio y que, tras conocer por los medios de comunicación que la Xunta de Galicia no podría garantizar su puesta en marcha para el próximo curso haciendo referencia a una “situación de incerteza” ante la entrada en vigor la nueva ley educativa, LOMLOE, han decidido poner en marcha una serie de actuaciones para exigir al Ejecutivo autonómico que “cumpra co prometido”.

A principios de esta semana, portavoces de las ANPA de los centros educativos de Redondela mantuvieron una reunión con el Concello y también con diferentes colectivos y asociaciones del municipio para definir las acciones de protesta que van emprender a partir de ahora. Tras los diferentes encuentros, desde la Federación de ANPA de Redondela se ha optado por convocar una concentración reivindicativa que se celebrará el próximo 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas, frente al Concello.

"Estudantes de segunda"

El objetivo de esta protesta es dar visibilidad a esta problemática y reclamar al Gobierno gallego la implantación del bachillerato de Artes. En este sentido, desde la Federación de ANPA señalaron que “a Xunta de Galicia, por voz do seu parlamentario redondelán Alberto Pazos, vendeu unha cortina de fume que fai dos estudantes de Redondela uns estudantes de segunda. Falamos de alumnos e alumnas que o próximo curso terán que desprazarse fóra do noso concello para continuar os seus estudos e, no peor dos casos, renunciar á súa formación por imposibilidade de acudir a clase”.

Por su parte la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, mostró su apoyo a las familias y reivindicó que “a implantación do bacharelato de Artes é unha necesidade real, xa que ten unha elevada demanda por parte do estudantado e que non pode solicitalo porque no noso municipio non existe a oferta”.

Por otra parte, el BNG también ha dado un paso al frente y el diputado nacionalista Manu Lourenzo anunció que en el próximo Pleno del Parlamento de Galicia defenderá la implantación de la especialidad en los institutos redondelanos. Lourenzo criticó que “o PP de Redondela demostrou unha vez máis que para eles Redondela é de segunda; agora que a Consellaría incumpre o acordo, fican caladiños”.