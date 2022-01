Nigrán legaliza sus cinco polémicas áreas de caravanas

Las cinco áreas de autocaravanas de Nigrán serán 100% legales a partir de mañana lunes. La Corporación aprobará una modificación de la Ordenanza de Convivencia Cidadá e Ornato Público para regular de forma definitiva estos espacios reservados en las zonas de playa para este tipo de vehículos. Quedará zanjado así el conflicto abierto el pasado verano alrededor de las señales colocadas por el gobierno municipal en los puntos elegidos. El inspector jefe de la Policía Local llegó a ordenar en dos ocasiones a los agentes taparlas al considerar que carecían de base legal y el alcalde, el socialista Juan González, lo obligó a descubrirlas.

El objetivo del cambio normativo que se aprobará mañana en pleno es garantizar el derecho de aparcar de todos los usuarios de la playa, ya que las plazas en los arenales nigraneses son limitadas e insuficientes ante la afluencia de personas que hasta allí se desplazan en vehículos a motor.

Durante los dos últimos dos veranos y vacaciones de Semana Santa, el regidor había publicado bandos informativos para habilitar los espacios que suman un total de 30 plazas. Dos se ubican en Praia América, otra en Panxón, otra en Patos y la quinta, en Cansadoura. Una fórmula. Los comunicados del alcalde solicitaban a los autocaravanistas el uso de estos lugares entre las 10.00 y las 21.00 para dejar espacio a los turismos en el entorno de los principales arenales del municipio en las horas centrales del día.

Fórmula inadecuada

La fórmula resultaba inadecuada a juicio del inspector jefe, dado que no permitía a los policías interponer las correspondientes denuncias en caso de infracción ni imponer ninguna sanción, dado que no estaban recogidas debidamente en ninguna ordenanza oficial. Los informes jurídicos municipales daban la razón al responsable del cuerpo de seguridad municipal, pero el regidor insistió en mantener el bando y los carteles informativos porque su intención, explicaba e aquel momento, no era perseguir, sino promover el turismo de autocaravana porque es sostenible y porque cada vez mueve más usuarios. “No tenemos afán sancionador ni recaudatorio”, subrayaba.

Finalmente, para evitar nuevas trifulcas, el gobierno local ha rectificado y optado por recoger las sanciones en la normativa municipal. “Analizando los buenos resultados de la creación de estas áreas y el hecho de que se respetaron escrupulosamente, fijamos la reserva de estos parkings en la ordenanza para que queden legislados definitivamente”, justifica González, que admite además que “esta fórmula da competencias a la Policía Local para tomar medidas en caso de infracción”.

El punto de servicio para vaciar los depósitos lleva paralizado desde hace tres años

Los lugares y horarios serán los mismos para los conductores que viajen con la casa a cuestas, que podrán aparcar libremente en cualquier lugar del municipio, igual que cualquier coche, entre las 21.00 y las 10.00 horas.

González incide en la necesidad de impulsar iniciativas como esta porque “el turismo de caravanas es beneficioso para la economía local y debemos proteger el derecho de quienes lo practican a aparcar en zonas de playa, non a acampar ni a pernoctar que está prohibido, y lo hacemos armonizando ese derecho con los de los usuarios de coches”, explica.

Sigue pendiente el área de servicio que el Ayuntamiento planea en un terreno municipal de la urbanización SAU-3 de Panxón, un espacio en proyecto para facilitar a los autocaravanistas la limpieza de los vehículos y el vaciado de aguas grises. Una denuncia urbanística lo mantiene paralizado desde hace tres años. El denunciante alega que la ordenación del entorno no contempla este uso en la parcela y el departamento municipal de Urbanismo tramita una corrección de la misma.